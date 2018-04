Giappone | per 26 anni tiene rinchiuso il figlio in una gabbia di legno

Giappone - tiene rinchiuso il figlio per 26 anni in una gabbia di legno : Un metro di altezza, per 180 centimetri di larghezza. Per 26 anni questo spazio è stata la sua casa. In Giappone un ragazzo ha vissuto rinchiuso in una gabbia di legno da quando aveva 16 anni. E' ...

Giappone - segregato in una gabbia dal padre per 26 anni : “Aveva problemi mentali” : Lo ha rinchiuso in una gabbia di legno alta un metro da quando aveva 16 anni perché secondo lui il carattere del figlio, con problemi psichici, era troppo violento. Ora quel ragazzino è diventato un uomo di 42 anni che, dopo 26 anni di reclusione, ha riavuto la sua libertà. Il padre, un Giapponese di 73 anni, è stato arrestato dalla polizia della città di Sanda: “Ho costretto mio figlio a vivere in una gabbia per oltre venti anni perché ...

Giappone - scoperta la Spa naturale che rilassa le scimmie : Non sono soltanto gli esseri umani ad amare il bagno caldo. Un team di ricercatori Giapponesi, che ha studiato quelle che sono conosciute come "scimmie delle nevi", ha scoperto che la stessa cosa vale per questi...

Giappone - scandalo nel sumo : ring vietato a sindaco perché "donna e impura" : Incredibile ma vero. Al sindaco di una città Giapponese è stato impedito di salire sul ring di un incontro di sumo , la lotta libera del Sol levante, perché ' donna e impura '. La notizia ovviamente ...

Spazio : nuovo successo per Ariane 5 - portati in orbita 2 satelliti Giapponesi e inglesi : Ariane 5 ha portato a termine con successo la sua seconda missione del 2018 posizionando correttamente in orbita due satelliti: DSN-1/Superbird-8 e HYLAS 4. DSN-1/Superbird 8 è un satellite per telecomunicazione dell’operatore giapponese SKY Perfect JSAT. Equipaggiato con ripetitori ad alte performance, il satellite fornirà servizi di telecomunicazione soprattutto al mercato giapponese. HYLAS 4 è, invece, un satellite per comunicazione ...

Dimon a Trump : il piano in 5 punti per gestire la Cina insieme a Ue e Giappone : ... sostenendo che è "possibile" e "preferibile" avere relazioni commerciali migliori con la seconda economia al mondo. Sulla scia delle azioni "unilaterali" minacciate dal presidente americano Donald ...

Dopo sette anni Nintendo 3DS supera 24 milioni di console vendute in Giappone : La console Nintendo 3DS è stata lanciata in Giappone il 26 febbraio 2011 e oggi, a poco più di sette anni dall'uscita, apprendiamo che ha superato un altro importante traguardo per quanto riguarda le vendite.Secondo le ultime classifiche di Media Create, combinate con i dati storici, le vendite cumulative della famiglia 3DS in Giappone hanno superato i 24 milioni.Più precisamente, 24.004.320 unità hanno trovato un'"amorevole tasca Giapponese". ...

La federazione Giapponese di sumo si è scusata per aver chiesto ad alcune donne di non salire sul ring per assistere una persona svenuta : La federazione giapponese di sumo si è scusata per aver chiesto ad alcune donne di non salire sul ring per assistere una persona svenuta a Maizuru, vicino Kyoto. Le donne erano salite per aiutare il sindaco locale, Ryozo Tatami, collassato ieri mentre The post La federazione giapponese di sumo si è scusata per aver chiesto ad alcune donne di non salire sul ring per assistere una persona svenuta appeared first on Il Post.

Ottima accoglienza anche in Giappone per Far Cry 5 : il titolo di Ubisoft debutta in seconda posizione : Una delle uscite di maggior peso di questo 2018 è, senza dubbio, quella di Far Cry 5. Il nuovo episodio della serie di Ubisoft sta registrando degli ottimi numeri, stando agli ultimi dati relativi alle vendite su Steam, ma anche in UK il gioco sta piacendo molto.Ora, grazie ai dati di Media Create riportati da Gematsu, apprendiamo che Far Cry 5 sta riscuotendo successo anche in Giappone: il titolo, infatti, ha debuttato al secondo posto con ...

L’esercito Giapponese disporrà per la prima volta dal 1945 di un comando centrale : Stamattina a nord di Tokyo, in Giappone, ha aperto una base militare che funzionerà da comando centrale per l’esercito giapponese, che non dispone di un organo del genere dal 1945. La Costituzione del Giappone vieta al paese di avere un esercito, The post L’esercito giapponese disporrà per la prima volta dal 1945 di un comando centrale appeared first on Il Post.

In Giappone si parla finalmente delle persone sterilizzate a forza : In base a una legge rimasta in vigore dal 1948 al 1996 e grazie a una causa intentata da una donna contro il governo Giapponese The post In Giappone si parla finalmente delle persone sterilizzate a forza appeared first on Il Post.

Giappone - scelte sedi per G-20 del 2019 : 7.31 Il governo di Tokyo ha stabilito sede e data ufficiale del summit del G-20, il primo che si terrà in Giappone,e scelto le sedi ministeriali per gli incontri programmatici. Il vertice avrà luogo nella città di Osaka dal 28 al 29 giugno del prossimo anno, durante il quale il Giappone assumerà la presidenza di turno per la prima volta. L'esecutivo ha anche scelto le otto municipalità per gli incontri ministeriali a margine del G-20, tra le ...

Curling maschile - Mondiali 2018 : per Giappone e Norvegia vittorie all’ultimo respiro su Olanda ed USA : Due sole gare nella sesta sessione dei Mondiali maschili di Curling, in corso a Las Vegas: entrambe le sfide si sono risolte soltanto nel finale, dopo dei testa a testa davvero emozionanti. vittorie per il Giappone sulll’Olanda all’extra end e per la Norvegia sugli Usa al decimo. I norvegesi si issano così in vetta alla graduatoria, imbattuti dopo 4 sfide, mentre il Giappone affianca Olanda ed USA, con una vittoria in quattro gare, ...