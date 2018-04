“Già in forma dopo il parto | ma come fa?” Svelato il segreto di Chiara Ferragni “Questa

caffeinamagazine

: @fattoquotidiano Si sta giocando il tutto per tutto con il PD un po' da avventuriero? Oppure c'è già qualche forma… - facciamoci_male : @fattoquotidiano Si sta giocando il tutto per tutto con il PD un po' da avventuriero? Oppure c'è già qualche forma… - VictorFidelio : 'C'è un tempo in cui devi lasciare i vestiti, quelli che hanno già la forma abituale del tuo corpo, e dimenticare i… - Maria89822729 : RT @censore_: Già nel 2014 #ELMUNDO scriveva, che un 'CONDANNATO' saliva al #Quirinale. Dopo 4 anni si replica. Ci si chiede: ha un minimo… -

(Di sabato 7 aprile 2018) Solo qualche giorno faha condiviso su Instagram una foto, senza Fedez e il piccolo Leone, per mostrarsi ai follower 10 giorniil. Uno scatto che ha collezionato ben presto centinaia di migliaia di like e commenti a non finire, perchéè proprio una mamma sexy, nonostante sia passato così poco tempo dal. La fashion blogger italiana più famosa e influente nel mondo è già in formissima, pochi giorniaver dato alla luce il suo primogenito e ha lasciato i suoi follower (che sono più di 12 milioni) letteralmente senza parole. Top a canottiera attillato grigio e pantaloni a vita alta beige (più gli immancabili accessori super fashion: collana d’oro, occhiali da sole neri e tracolla Louis Vuitton): è uno splendore. Fisico al top e décolleté da urlo. I fan si erano già accorti del suo seno ora esplosivo durante uno dei filmati in ...