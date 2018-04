GESSICA NOTARO E STEFANO ORADEI La risposta agli avvocati di Tavares Ballando con le

GESSICA NOTARO e Stefano Oradei/ La rivalsa vien danzando : pronti al recupero! (Ballando con le stelle 2018) : Gessica Notaro e Stefano Oradei, la rivalsa vien danzando: pronti al recupero dopo la percedente performance non proprio ottimale; (Ballando con le stelle 2018).(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 09:10:00 GMT)

GESSICA NOTARO battezza la piccola Luna di Zoomarine e torna a lavorare con i delfini : Dolphin Discovery, azienda leader al mondo nel settore dei parchi tematici con mammiferi marini, è il gruppo che gestisce 27 parchi tematici nel mondo, in 9 Paesi diversi tra questi Zoomarine ...

GESSICA NOTARO - i legali dell'ex : 'A Ballando deve stare zitta - influenza i giudici' : 'Non si comprende la necessità di così continue e pressanti divulgazioni da parte della signora Notaro, considerato che il signor Tavares è in carcere, e viene il sospetto che si voglia determinare un ...

GESSICA NOTARO e Stefano Oradei - il Jive pesante (VIDEO) : Gessica Notaro e Stefano Oradei, il Jive della quarta puntata di Ballando con le Stelle 2018: com’è andata una delle coppie più forti del talent di Rai 1? Gessica Notaro e Stefano Oradei hanno deciso di rallentare i ritmi ed esibirsi in un ballo energico in cui hanno messo in primo piano la loro sintonia. Sulle note di “Più bella cosa“, il celebre brano di Eros Ramazzotti, si sono scatenati con una coreografia frizzante e ...

GESSICA NOTARO alle italiane : "Imparate a volervi bene" : La riminese, sfregiata con l'acido dall'ex compagno e ora protagonista di Ballando con le Stelle, lancia un messaggio di speranza alle donne di tutta Italia e del mondo

GESSICA NOTARO E STEFANO ORADEI/ "Non sprecate la vostra vita" : l'appello alle donne (Ballando con le stelle) : A Ballando con le stelle GESSICA NOTARO e STEFANO ORADEI si posizionano al secondo posto della classifica ottenendo ben tre 10. Il suo messaggio di non smettere mai di sognare.(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 18:09:00 GMT)

Tavares vs GESSICA Notaro/ Gli avvocati dell'ex : "basta offese a Ballando con le stelle" : Gli avvocati di Tavares attaccano Gessica Notaro, accusandola di diffondere notizie processuali relative all'ex fidanzato, e chiamano in causa la Rai. Ecco perché.(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 10:11:00 GMT)

Ballando con le stelle 2018 - GESSICA NOTARO : "La gara? Stress positivo" : Gessica Notaro, concorrente di Ballando con le stelle 2018, ha svelato, al settimanale Nuovo, in edicola questa settimana, di essere al settimo cielo, per la partecipazione al programma di Milly Carlucci in coppia con Stefano Oradei. Non teme che la sua 'invalidità' possa penalizzarla o favorirla nella gara: Credo di portarmi sulle spalle una storia e anche una responsabilità importanti. Però in queste occasione si parla di ballo e ...