Germania | Meloni | Europa sia più forte di fondamentalismo

meteoweb.eu

: #Piazzapulita Dice Ainis che in Germania era chiara la leadership della Merkel perché il suo era il partito più vot… - BCarazzolo : #Piazzapulita Dice Ainis che in Germania era chiara la leadership della Merkel perché il suo era il partito più vot… - favaretto_vitto : @GiorgiaMeloni @FratellidItaIia Meloni in Europa comandano Germania e Francia perché siamo dei pecoroni -

(Di sabato 7 aprile 2018) Roma, 7 apr. (AdnKronos) – “Esprimo il mio più sentito dolore per le vittime dell’attacco terroristico a Münster, in. Lo spettro dell’integralismo islamico si è drammaticamente riaffacciato: in questi momenti l’deve dimostrare di essere piùdi ogni”. Lo scrive su Facebook Giorgia, presidente di Fratelli d’Italia. L'articolosia piùdisembra essere il primo su Meteo Web.