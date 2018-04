Germania | furgone sulla folla a Muenster | almeno 3 morti e 30 feriti

Furgone sulla folla a Münster - in Germania . Ci sono morti e feriti : È di almeno 3 morti e trenta feriti il primo bilancio di quanto avvenuto nelle prime ore del pomeriggio nel centro di Münster , nell’Ovest della Germania, quando un Furgone è piombato sulla folla nel centro della città. Lo riferisce lo Spiegel online precisando che è in corso una grande operazione di polizia con parte della città vecchia blindata....

Germania - furgone sulla folla nella città di Munster : almeno 3 morti e 30 feriti : Un veicolo, a quanto pare un furgone , è piombato sulla folla a Munster in Germania : il primo bilancio è di almeno 3 morti e trenta feriti . Quello che si teme sia l'ennesimo...

Germania - furgone sulla folla a Münster : “Tre morti e trenta feriti”. Operazione di polizia in corso : Un furgone è piombato sulla folla a Münster in Germania: ci sarebbero almeno tre morti e trenta feriti, secondo quanto riferisce la Bild. Il quotidiano tedesco e lo Spiegel online confermano che è in corso una grossa Operazione della polizia con parte della città vecchia blindata. Le autorità attualmente presumono che si tratti di un attacco e secondo le informazioni del settimanale, si dice che l’autore del gesto si sia sparato. Vigili ...