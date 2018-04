Germania | furgone sulla folla a Muenster | 4 morti e 20 feriti

Germania - furgone su folla al bar a Münster : 4 morti - 30 feriti - 6 gravi. Media : «Attacco terroristico». Polizia : «L'autista si è ucciso» : Terrore a Münster, in Germania, dove un furgone è piombato sui passanti e sui clienti dei tavoli all'aperto del ristorante Kiepenkerl. Il primo bilancio è di 3...

Germania - furgone sulla folla a MunsterQuattro morti - 20 feriti | Suicida l’autista : Germania, furgone sulla folla a MunsterQuattro morti, 20 feriti | Suicida l’autista Germania, furgone sulla folla a MunsterQuattro morti, 20 feriti | Suicida l’autista Continua a leggere

Germania - furgone su folla al bar a Münster : 4 morti - 30 feriti - 6 gravi. Media : «Attacco terroristico». Polizia : «L'autista si è ucciso» : Terrore a Münster, in Germania, dove un furgone è piombato sui passanti e sui clienti dei tavoli all'aperto del ristorante Kiepenkerl. Il primo bilancio è di 3...

Germania - furgone sulla folla a Münster «Almeno tre persone morte e 20 feriti» : In corso una grande operazione di polizia con parte della città vecchia blindata. I media: «Gli inquirenti temono che il veicolo possa contenere ordigni»

Furgone sulla folla a Münster - in Germania : quattro morti e venti feriti : È di quattro morti (compreso l’autore dell’attacco) e venti feriti, con sei in fin di vita, il bilancio - in continuo aggiornamento - di quanto avvenuto nelle prime ore del pomeriggio nel centro di Münster, nell’Ovest della Germania, quando un Furgone è piombato sulla folla nel centro della città, in una zona affollata di tavolini all’aperto non lo...

Germania - ATTENTATO MUNSTER : FURGONE SU FOLLA/ Ultime notizie video : suicida guidatore - terroristi in fuga? : ATTENTATO, auto sulla FOLLA in GERMANIA, a MUNSTER. Le Ultime notizie video: FURGONE fa morti e feriti: terrorismo prima ipotesi delle autorità tedesche. L'ATTENTATOre si sarebbe suicidato(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 18:31:00 GMT)

Furgone sulla folla a Münster - in Germania. Almeno tre morti e venti feriti : È di quattro morti (compreso l’autore dell’attacco) e venti feriti, con sei in fin di vita, il bilancio - in continuo aggiornamento - di quanto avvenuto nelle prime ore del pomeriggio nel centro di Münster, nell’Ovest della Germania, quando un Furgone è piombato sulla folla nel centro della città, in una zona affollata di tavolini all’aperto non lo...

Germania - torna l'incubo attentati : furgone piomba sulla folla : torna l'incubo attentati in Germania dove un furgone è piombato sulla folla a Munster . Lo riferisce lo Spiegel online. Secondo le prime, frammentarie informazioni l'attentatore si sarebbe suicidato, ...

Germania - furgone sulla folla al bar : almeno 3 morti e 50 feriti - 6 sono gravi. "E' terrorismo". L'autista si è ucciso Diretta : Terrore a Münster, in Germania, dove un furgone è piombato sui passanti e sui clienti dei tavoli all'aperto del ristorante Kiepenkerl. Il primo bilancio...

Germania - furgone su folla a Münster. Almeno 4 morti e 20 feriti : Un veicolo è piombato sui tavolini di un bar nella piazza del centro storico della cittadina tedesca. Secondo i primi riscontri l’uomo alla guida si sarebbe suicidato, dopo aver ferito gravemente decine di persone. Sulla scena è intervenuta la polizia che sta indagando: «La situazione è ancora poco chiara»...

Germania : furgone sulla folla a Münster - 3 morti e 30 feriti. Suicida l'attentatore : In Germania torna il terrore: nelle prime ore del pomeriggio nel centro di Münster , la mappa , un furgone è piombato sulla folla. Il primo bilancio è di almeno 3 morti e trenta feriti Secondo quanto ...

Germania - furgone su folla - morti e feriti : ROMA, 7 APR - Un veicolo è piombato sulla folla a Muenster, nel nordovest della Germania, e secondo media locali sarebbe di almeno 3 morti e trenta feriti il primo bilancio. Secondo la Bild precisando ...

Furgone sulla folla in Germania : diversi morti e feriti : Torna l’incubo terrorismo in Germania. Nel primo pomeriggio di sabato un Furgone è piombato sulla folla nella città di Münster, causando almeno tre morti e circa trenta feriti. Stando alle prime informazioni, il veicolo si sarebbe lanciato sui passanti nei pressi della piazza Kiepenkerl, nella città vecchia. Subito dopo, l’autista, un uomo, si sarebbe ucciso sparandosi alla testa. Le autorità stanno trattando la situazione come un attacco ...

Germania - furgone sulla folla : 3 morti e 30 feriti a Münster : ...