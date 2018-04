Germania | debito sotto 60% Pil in 2019

Italia e Germania - così lontane sul debito. Quali rischi e come uscirne : Carlo Cottarelli, direttore dell’Osservatorio conti pubblici della Cattolica, lancia l’allarme: «Non possiamo far finta di vivere su due pianeti diversi» . Ma si potrebbe seguire l’esempio del Belgio e la soluzione « è relativamente semplice». Si potrebbe dire che non è il momento di pensare ancora all’austerità. In realtà, ricorda Cottarelli, l’avanzo primario negli ultimi sei anni si è ridotto dal 2,3% all’1,7% del Pil». Più che austerità ...