Germania | camion su folla | ci sono morti

Ci sono dei morti e dei feriti per un incidente a Münster - in Germania : si parla di un camion che avrebbe investito la folla : È in corso una grande operazione di polizia a Münster, in Germania: l’account Twitter della polizia locale ha scritto che ci sono dei morti e dei feriti, ma non ha spiegato cosa sia successo. Secondo lo Spiegel e la Süddeutsche Zeitung, due tra The post Ci sono dei morti e dei feriti per un incidente a Münster, in Germania: si parla di un camion che avrebbe investito la folla appeared first on Il Post.