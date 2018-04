Germania | Bayern ad un passo dallo Scudetto

Germania - valanga Bayern : 6-0 al Dortmund - titolo a un passo : MONACO DI BAVIERA - L'ipoteca sul titolo tedesco arriva con gli squilli di tromba. Il Bayern Monaco ha di fatto messo le mani sul 'Meisterschale' numero 28 della sua storia spazzando via la resistenza ...

Dalla Germania : Il Bayern Monaco incassa il no di Pochettino : BERLINO , Germania, - Il Bayern Monaco ha incassato il no di Mauricio Pochettino . Alla ricerca di un sostituto di Jupp Heycnkes per la prossima stagione, il club tedesco aveva avviato i contatti con ...

Germania - il Bayern si ferma a Lipsia : ko dopo quattro mesi : Lipsia - Il Bayern Monaco si ferma a Lipsia dopo quattro mesi e 18 risultati utili consecutivi. I bavaresi infatti sono stati sconfitti per 2-1 grazie a Keita e Werner che ribaltano il vantaggio ...

Germania - Bayern Monaco a valanga : il titolo è sempre più vicino : Il Bayern Monaco travolge l'Amburgo , 6-0, , nella 26/a giornata della Bundesliga e mantiene 20 punti di vantaggio in classifica sulla seconda, che attualmente è lo Schalke 04, vittorioso ieri sera ...

Germania - Bayern senza ostacoli : vinta la classica con lo Schalke : ROMA - E sono nove. Il Bayern Monaco continua la sua inarrestabile marcia verso il titolo. I campioni di Germania battono 2-1 in casa lo Schalke e si portano a 56 punti, a +18 sul Lipsia secondo che ...

Bayern Monaco travolgente in Coppa di Germania : 6-0 al Paderborn : ROMA - Bayern Monaco travolgente in casa del Paderborn e semifinale di Coppa di Germania assicurata. Il 6-0 inflitto, nel match dei quarti, dai bavaresi alla formazione che milita nella terza ...

