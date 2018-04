Germania | auto contro la folla | Ci sono morti e feriti

Germania - auto sulla folla a Muenster : 3 morti e 30 feriti : Un veicolo è piombato sulla folla a Muenster , nel nord-ovest della Germania . Ci sarebbero 3 morti e almeno 30 feriti. Lo riferisce lo Spiegel online. Le autorità ipotizzano che si tratti di un ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora Catalogna : Puigdemont - ex presidente fermato in Germania in auto (25 marzo) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: Puigdemont, ex presidente Catalogna, è stato fermato in Germania mentre fuggiva in auto dal mandato di cattura Ue. Gli aggiornamenti (25 marzo 2018).(Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 13:50:00 GMT)

Cosa fare con le auto diesel? In Germania decideranno i comuni : I livelli di emissioni da diesel nell'aria della città sono un tema 'sensibile' in Germania, soprattutto da quando la più grande casa automobilistica del mondo, la Volkswagen

La Germania e la svolta sulle auto diesel : "Le città possono vietarne la circolazione" : La Corte federale di Lipsia non ha imposto dei divieti ma ha stabilito che i municipi possono farlo; e li ha però avvertiti che dovranno "esercitare proporzionalità" e che qualunque taglio dovrà essere introdotto gradualmente, partendo dai modelli più vecchi, e prevedere delle eccezioni. Prudente Angela Merkel: "Decisione che riguarda solo singole città"

Maltempo - il Burian provoca un incredibile incidente a catena in Germania sull’A24 : 30 auto coinvolte - immagini drammatiche [FOTO] : 1/8 ...

Germania - la Corte federale : i Comuni possono vietare le auto diesel : La sentenza era attesa con il fiato sospeso, perché schiude la possibilità che le città che superano i limiti massimi di biossido di azoto (NO2) ai sensi della normativa europea, possano applicare questo divieto (divieto che potrebbe riguardare anche automobili vendute pochi anni fa, come i diesel Euro)....