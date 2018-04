lastampa

: Gentiloni, carta segreta di Di Maio per fare breccia tra i democratici - RadioLondra_ : Gentiloni, carta segreta di Di Maio per fare breccia tra i democratici - gabricm21 : RT @LaStampa: Gentiloni, carta segreta di Di Maio per fare breccia tra i democratici - LaStampa : Gentiloni, carta segreta di Di Maio per fare breccia tra i democratici -

(Di sabato 7 aprile 2018) C’è un solo uomo che secondo i 5 Stelle potrebbe cambiare le sorti di questa legislatura e realizzare l’incastro impossibile. Si chiama Paoloed è il premier pro-tempore italiano. È a lui che telefonata dopo telefonata, come in una difficile scalata in equilibrio vertiginoso su uno strapiombo, punta Luigi Di«il garbato», ...