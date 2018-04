Genova | 24enne muore cadendo da un muretto

blogo

(Di sabato 7 aprile 2018) Cade daldavanti alla discoteca e. Drammatico incidente a, nel quartiere Sampierdarena, dove la scorsa notte davanti alla discoteca Estrella un ragazzo di 24 anni ha perso la vita.Il giovane caduto dalera in compagnia di alcuni amici che hanno poi fornito la loro versione dei fatti alle forze dell'ordine. La tragedia è avvenuta intorno alle 5 del mattino mentre gli ultimi clienti della discoteca stavano lasciando il locale notturno.Secondo la ricostruzione degli agenti della Squadra Volanti della polizia accorsi sul posto il ragazzo, di origine ecuadoriana, si sarebbe sporto dalsu cui era seduto per prendere una felpa ma avrebbe perso l'equilibro precipitando per una decina di metri e finendo nell'area portuale che si trova sotto la discoteca Estrella.La felpa era finita su una balaustra che si affaccia sul porto di. Non è ancora chiaro ...