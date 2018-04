Genoa | Biraschi | ' Ecco come si vince un derby'

Genoa - Biraschi : 'Con Milan e Napoli KO che fanno male. Ora rialziamoci' : Il difensore del Genoa Davide Biraschi è intervenuto ieri sera all'atto conclusivo di Stelle nello Sport, annuale manifestazione benefica che coinvolge il mondo sportivo ligure. Un'occasione buona anche per fare il punto sulla situazione dei rossoblu: "Arriviamo da sconfitte che non fanno bene per il morale. Il nostro obiettivo è la salvezza. Abbiamo ...

Serie A Genoa - allenamento con il gruppo per Biraschi : GENOVA - Seduta mattutina per il Genoa , che prosegue la propria preparazione in vista del prossimo match contro il Cagliari . Campo appesantito ma agibile, gli allenamenti odierni hanno previsto ...

Genoa - le ultime su Biraschi ed i convocati di Ballardini : Il Genoa, attraverso il proprio sito ufficiale, ha rivelato le ultime novità in merito alle condizioni di Biraschi ed anche i convocati di mister Ballardini per l’incontro del weekend. “Imbacuccati come eschimesi nella morsa del freddo. Il leit-motiv della settimana non cambia. Continua a girare come un vecchio 45 giri. Dopo la riunione al primo piano di Villa Rostan, la sede del club, per memorizzare il tema delle palle inattive, la ...

Genoa - Biraschi all'intervallo : 'Difficile trovare spazi' : Davide Biraschi , difensore del Genoa , ha parlato all'intervallo della sfida contro il Chievo ai microfoni di Premium Sport : 'Le due squadre si stanno studiando. È difficile trovare spazi ma speriamo di riuscirci nel secondo tempo'.