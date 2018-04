Genoa | Ballardini | “Samp sfavorita? è una battuta”

Genoa - Ballardini : 'Condizioni da valutare - ma Galabinov ci sarà' : Tre punti conquistati al fotofinish per il Genoa, nel recupero di campionato contro il Cagliari. Il modo migliore, dunque, per approcciarsi al derby di sabato sera con la Sampdoria, che allo stesso ...

Samp-Genoa : Giampaolo vuole il quarto derby di fila - ma Ballardini nella stracittadina è imbattuto : Le risicate ma importanti vittorie, ottenute rispettivamente a Bergamo e al Ferraris contro il Cagliari , riportano il sorriso in casa Sampdoria e Genoa dopo un periodo buio. Le due squadre, alla ...

Genoa - Ballardini : “emozionato da derby” : Assente all’andata, Genoa sconfitto e Juric esonerato, Ballardini non è nuovo al clima derby. Nelle precedenti avventure in rossoblù il tecnico ravennate aveva conquistato due successi e un pareggio. “Emozionato? E’ una partita dalle emozioni diverse che non so descrivere. Poi magari tra oggi e domani sarò un pò più chiaro, ma è difficile descrivere cosa si prova prima di un derby” dice Ballardini. Lo prepari e basta, ...

Serie A Genoa - Ballardini : «Sampdoria? Ha uno spessore importante» : GENOVA - " Sampdoria sfavorita? E' sicuramente una battuta e la prendiamo come tale" . Davide Ballardini risponde così alle parole di Marco Giampaolo che aveva presentato la sua squadra come '...

Genoa-Cagliari 2-1 - Ballardini : 'Bellissimi segnali per il derby' : - La cronaca del match - Foto: Genova - Cagliari, le immagini del match 'Un premio per tutti', sostiene Ballardini, specie per chi si allena e ha avuto meno spazio eppure si è fatto trovare pronto. ...

Serie A Genoa - Ballardini : «Stiamo raccogliendo i frutti del lavoro» : GENOVA - Il Genoa mette in cascina tre punti d'oro nella lotta salvezza. La formazione di Davide Ballardini ha battuto 2-1 il Cagliari nel recupero di campionato. "Successo sofferto, contro una ...

Serie A Genoa - Ballardini : «Non siamo ancora salvi» : Ecco le parole del suo allenatore a fine partita, rilasciate ai microfoni di Premium Sport: "Questo è un successo sofferto, contro una squadra con valori importanti contrariamente a quanto dica la ...

Genoa - Ballardini : “il derby? ora pensiamo solo alla partita di domani - poi penseremo a quella dopo” : “Sarà una partita molto importante contro una squadra ben attrezzata. Il derby? ora pensiamo solo alla partita di domani, poi penseremo a quella dopo”. E’ l’indicazione del tecnico del Genoa Davide Ballardini in vista del match contro il Cagliari. Una sfida che arriva dopo il pareggio con la Spal contro cui “siamo riusciti a prendere gol per troppa generosità e perché non eravamo ben messi in campo. Calati nel ...

Serie A Genoa - Ballardini : «Con l'uomo in più bisognava coprire meglio il campo» : GENOVA - Occasione persa per il Genoa che in superiorità numerica per oltre un'ora si è fatto raggiungere in casa dalla Spal . Davide Ballardini ha analizzato così la gara. "Oggi non siamo stati ...

Genoa-Spal - rigore incredibile fischiato alla squadra di Ballardini : furia per Semplici [FOTO] : Genoa-Spal, si sta giocando la 30^ giornata del campionato di Serie A, in campo Genoa e Spal che si stanno affrontando in una gara molto importante per la salvezza. Nella prima frazione di gioco meglio la squadra di Ballardini, dopo pochi minuti fischiato un rigore, Lapadula si fa ipnotizzare da Meret. Al 31′ altro rigore ma questa volta sembra inesistente, l’arbitro dopo il controllo al Var fischia un incredibile rigore per il Genoa ...

Serie A Genoa - Ballardini : «Con la Spal sarà dura» : GENOVA - "sarà una partita difficile con la Spal . E' una squadra organizzata e in salute" . Il tecnico del Genoa , Ballardini , si prepara al prossimo match, contro i ferraresi: "Da tanti anni ...