GE | bombola gas esplode in ristorante | 15 feriti

Palermo : bombola gas finisce in compattatore - tragedia evitata in via Veneto : Palermo, 28 mar. (AdnKronos) - tragedia sfiorata questa notte, a Palermo, per una bombola del gas finita in un compattatore dei rifiuti. La bombola era all'interno dei contenitori di 'residuo non riciclabile' di un condominio di via Veneto. "E' un episodio molto grave - spiega il presidente facente

Ispica - minaccia di farsi esplodere con bombola di gas : minaccia di farsi esplodere con una bombola di Gas nella centralissima piazza Unità d’Italia: arrestato dai Carabinieri di Ispica.

Lodè. Esplode una bombola di gas - due feriti : I Carabinieri della locale Stazione sono immediatamente intervenuti assieme al personale dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza del luogo. Stando a quanto riportano dalle persone coinvolte, la ...

Esplode bombola del gas in casa - ustioni al volto per un uomo a Madonna di Mezzastrada : Incidente questa mattina in località Madonna di Mezzastrada. Il 118 aretino è dovuto intervenire all'interno di una abitazione a causa del ferimento di un anziano di 92 anni, a seguito dello scoppio ...

Lecce - esplode in casa una bombola di gas : ferita una donna di 35 anni. È grave : La donna è rimasta ustionata nello scoppio della bombola ed è stata rtrasportata d'urgenza all'ospedale Perrino di Brindisi. I vigili del fuoco hanno...

Ragusa : consigliere comunale del PD massacra un romeno per una bombola di gas : Fatto inquietante quello che ha come protagonista un consigliere comunale del PD, che per un motivo banale ha punito in maniera terribile il bracciante che lavorava nella sua azienda di prodotti orticoli. Ora Rosario Dezio di 40 anni è stato fermato dalla compagnia di carabinieri locale con l'accusa di lesioni colpose e sequestro di persona. Rosario Dezio: appende il bracciante romeno e lo tortura per due ore L'uomo, Rosario Dezio di Vittoria, ...

Carnevale di Oruro - esplode bombola di gas : sei morti - quattro sono bambini : Sei persone sono morte a causa dell'esplosione di una bombola di gas di un venditore ambulante avvenuta a circa 100 metri dal percorso della sfilata del Carnevale di Oruro, in Bolivia. Secondo...

