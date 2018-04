Gattuso | Donnarumma non dà preoccupazioni

Milan - Abbiati : 'Gara fondamentale per la Champions. Icardi è tra i migliori al mondo. Su Donnarumma e Gattuso...' : Il club manager del Milan , Christian Abbiati , ha parlato ai microfoni di Premium Sport a pochi minuti dal fischio d'inizio della sfida tra i rossoneri e l' Inter : 'Come si vive il derby da dirigente? E' totalmente diverso. Quando sono in panchina continuo a camminare perché sento ...

Milan - un nuovo caso Donnarumma? Gattuso intanto chiede l'ultimo sforzo alla squadra : Una settimana difficile, quella che il Milan sta per lasciarsi alle spalle, che ha sancito l'eliminazione dall'Europa League. Un'esclusione onorevole, perché arrivata per mano di un club prestigioso ...

Arsenal-Milan 3-1 - una resa da guerrieri : rossoneri sulla strada della rinascita. Gattuso : “Sono orgoglioso. Su Donnarumma…” : Arsenal-Milan 3-1- Un 3-1 che non ammette repliche, ma che maschera ciò che è accaduto realmente sul campo. Il Milan ha creduto fortemente nel miracolo, specie dopo il vantaggio. Poi un rigore piuttosto discutibile ha spalancato le porte alla rimonta londinese, vanificando le speranze degli uomini di Gattuso. E’ stato comunque un Milan cattivo, arrembante […] L'articolo Arsenal-Milan 3-1, una resa da guerrieri: rossoneri sulla strada ...

Election Day - Porrà : 'Al ballottaggio vincono Donnarumma - Icardi e Gattuso' : Nella domenica di voto in ballottaggio ci sono Milan e Inter che nel posticipo della 27giornata si giocheranno parecchio. Nelle speciali elezioni di Giorgio Porrà, ecco chi sono i vincitori. ...

Milan - a tutto Mirabelli : l’assalto ai parametro zero - il futuro di Donnarumma e Gattuso : Il ds del Milan, Massimiliano Mirabelli, ha parlato ai microfoni della Rai di diversi argomenti inerenti futuro e mercato prima della gara contro la Lazio di Coppa Italia. Su Donnarumma, e non solo, Mirabelli ha chiarito: “Non pensiamo di dover far uscire i nostri migliori giocatori. Lavoriamo affinché questo progetto migliori di anno in anno. Siamo all’inizio e non era facile mettere tanti giocatori nuovi insieme. Vogliamo continuare con quelli ...

“Più sorpreso da Gattuso o Cutrone?” - l’ad del Milan Fassone risponde così - novità anche su Donnarumma : Il Milan non può nascondersi punta alla qualificazione in Champions League, la squadra di Gattuso è reduce dal successo sul difficile campo della Roma ma in generale sta attraversando un momento veramente entusiasmante. Ecco le parole di Marco Fassone, amministratore delegato del Milan a Radio Rai Uno nel corso di Radio Anch’Io lo Sport: “Cosa è successo a questo Milan? Gattuso ha fatto le cose semplici, quelle che un allenatore con ...

Milan - Mirabelli parla del futuro : da Gattuso a Cutrone e Donnarumma : Massimiliano Mirabelli, direttore sportivo del Milan, è stato intervistato da Sky Sport prima della gara contro il Ludogorets. L’argomento principale è stato il futuro di Gattuso: “Non abbiamo mai parlato di traghettatore, ero convinto che Gattuso potesse dare qualcosa di importante, altrimenti non avremmo fatto questa scelta. Gattuso ha preso una situazione difficilissima, vorrei vedere Gattuso lavorare dal primo giorno di ritiro, ...

Milan - Abbiati : 'Non pensiamo al derby. Gattuso sfrutta la chance - tornato l'amore Donnarumma-tifosi' : Christian Abbiati, club manager del Milan , ha rilasciato queste parole ai microfoni di Premium Sport prima della gara contro la Samp: Sulla gara: 'E' una partita fondamentale come il derby di Coppa Italia e quella contro la Lazio. Giochiamo contro una squadra che ci precede in classifica, ...

Milan - Abbiati : 'La conferma di Gattuso? Tante speranze. Su Donnarumma...' : Il club manager del Milan , Cristian Abbiati , ha parlato a Sky Sport prima della sfida di Europa League con il Ludogorets. GATTUSO - 'Il mister lavora con tutti ma ora si sta affidando di più su questo gruppo specifico. Gattuso confermato per la prossima stagione?...