Furgone sulla folla a Münster | in Germania Almeno tre morti e cinquanta feriti 

: +++ Germania: Furgone sulla folla a Muenster, 3 morti e 30 feriti. Lo riporta la Bild +++ - TgLa7 : +++ Germania: Furgone sulla folla a Muenster, 3 morti e 30 feriti. Lo riporta la Bild +++ - Agenzia_Ansa : #Germania, furgone sulla folla a #Münster, tre morti e 30 feriti. Secondo la #Bild, dovrebbe trattarsi di… - LaStampa : Furgone sulla folla a Meunster, in Germania. Ci sono morti e feriti -

(Di sabato 7 aprile 2018) È diferiti, con sei in fin di vita, il bilancio - in continuo aggiornamento - di quanto avvenuto nelle prime ore del pomeriggio nel centro di, nell’Ovest della, quando unè piombatonel centro della città. Lo riferisce lo Spiegel online precisando che è in corso una grande operazione ...