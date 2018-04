Furgone sui passanti a Münster | 3 morti | «È stato il gesto di un folle»

Furgone sui passanti a Münster - 3 morti : L’uomo alla guida del veicolo si è tolto la vita: era un 48enne tedesco con problemi psichici. Non si tratterebbe quindi di terrorismo

Furgone sulla folla a Muenster - in Germania : morti e feriti. La polizia : "Autista si è suicidato" : È di almeno 3 morti e trenta feriti il primo bilancio di quanto avvenuto nelle prime ore del pomeriggio nel centro di Muenster, in Germania, quando un Furgone è piombato sulla folla nel centro della città. Lo riferisce la Bild precisando che è in corso una grande operazione di polizia con parte della città vecchia blindata. "Dovrebbe trattarsi di un attentato terroristico", ha riportato il giornale ...