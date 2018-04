Fs lancia l' alta velocità sulle merci Bologna-Caserta in 3 ore e 20'

YouTube lancia nuovi annunci pubblicitari che possono essere saltati dopo 5 secondi : YouTube introduce nuovi annunci video, che vanno ad ampliare l'offerta per gli inserzionisti, aumentando la visibilità e riducendo nel contempo i costi medi. L'articolo YouTube lancia nuovi annunci pubblicitari che possono essere saltati dopo 5 secondi proviene da TuttoAndroid.

L'app lanciata da Facebook per proteggere i nostri dati in realtà li avrebbe 'rubati' : avrebbe dovuto proteggere l'accesso a email, mobile banking, foto e social network installate sullo smartphone grazie a una password o al riconoscimento dell'impronta digitale. In realtà, secondo gli accusatori, raccoglieva dati sull'utilizzo delle app e li condivideva con Facebook che così aveva a disposizione una serie di informazioni utilissime a perfezionare nuovi servizi. Si chiama Bolt App Lock

Il Real Madrid lancia il proprio canale in realtà virtuale a 360° : Il club spagnolo pronto a lanciare il proprio canale in Realtà virtuale. Un'esperienza a 360° per tutti i fan, fruibile attraverso tv e mobile.

Air Malta lancia quattro nuove rotte : Air Malta lancia quattro nuove rotte e collega Malta con l'aeroporto di Londra Southend , la Sardegna e la Sicilia. La compagnia aerea ha introdotto quattro nuove rotte: da Malta a Londra Southend, da Malta a Cagliari, da Malta a Catania.

Hasbro lancia una maschera di Iron Man con app Android a Realtà Aumentata : Marvel Avengers: Infinity War Hero Vision Iron Man AR Experience è il nome di un nuovo gioco Hasbro basato sulla Realtà Aumentata.