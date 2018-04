Freschissimi riscontri su hotspot Vodafone gratis | situazione al 7 aprile

optimaitalia

(Di sabato 7 aprile 2018) Bisogna necessariamente tornare su un argomento come quello del tanto invocatooggi 7, considerando il fatto che pochi minuti fa ho avuto modo di avere un contatto diretto con il 190. Come stanno le cose rispetto al punto dellache abbiamo condiviso su OptiMagazine pochi giorni fa? Credo ci siano fondamentalmente buoni segnali anche per i vecchi clienti della compagnia telefonica, visto che per i nuovi la novità ufficiale da oltre dieci giorni.Parlando con il 190, infatti, ho capito che richiedendo esplicitamente l'attivazione dello stessoall'operatore, la sua disponibilità dovrebbe essere istantanea. Pochi minuti fa, al termine della chiamata, ho fatto un test ed effettivamente non mi è stato scalato credito dalla SIM ricaricabile. Insomma, se ad inizio settimana idell'Assistenza ci parlavano di pochi ...