Fortnite iOS incassa 15 milioni di dollari in meno di un mese

Fortnite Mobile su iOS disponibile per tutti i giocatori : Come segnalato da VG247.com, i giocatori di Fortnite Mobile in versione iOS hanno dovuto faticare non poco per ricevere un invito e poter così lanciarsi in partita. Fortunatamente Epic Games, come dichiarato con un tweet ufficiale del profilo dedicato al gioco, è stata in ascolto e ha deciso di aprire le porte del gioco a tutti su iOS rimuovendo così la necessità di ricevere inviti.Fornite Battle Royale Mobile supporta la versione di iOS 11 e ...

Fortnite iOS - dopo quattro giorni dal rilascio a inviti ha incassato 1 - 5 milioni di dollari - : Secondo un rapporto diffuso da Sensor Tower, il gioco avrebbe incassato 1 milione di dollari in tutto il mondo nei primi 3 giorni dal lancio, aggiungendo un ulteriore mezzo milione durante il quarto ...

Fortnite : la versione mobile per iOS è l'app più scaricata sullo store di Apple : Nonostante i test per la versione mobile di Fortnite su dispositivi iOS, su invito, siano partiti pochissimo tempo fa, l'app è già balzata al primo posto sullo store di Apple tra quelle più scaricate, come segnala Gamespot.Questo è un'ulteriore conferma di come Epic Games abbia fatto centro con il suo Fortnite, un gioco che già su PC gode di un grandissimo successo e che ha scavalcato giochi del calibro di League of Legends e PlayerUnknown's ...

Fortnite Battle Royale per iOS e Android - come scaricarlo : Uno dei giochi più popolari del pianeta, Fortnite, sta per sbarcare su smartphone e tablet con una versione ottimizzata per Android e iOS. Nato come videogioco di sopravvivenza in cui devi salvare il mondo dalle ondate di zombie che provano a distruggere quel che resta della Terra, brutalizzata da una tempesta globale; il gioco ha accresciuto la propria popolarità quando ha deciso di provare a rincorrere PlayerUnknown’s Battlegrounds sul ...

Fortnite Battle Royale : lista smartphone iOS e Android che lo supportano : Fortnite Battle Royale è arrivato anche su mobile dal 12 marzo ed è già disponibile un elenco con tutte le piattaforme che supportano la versione del gioco per iOS e Android. Il rilascio della versione mobile del gioco è avvenuta il 12 marzo ma l'iscrizione è stata possibile su invito e ancora oggi non è aperto a tutti. Inizialmente è stato stato reso noto che per partecipare all’evento iOS Invite bisogna avere iOS 11 e almeno un dispositivo ...

Al via i test per la versione mobile di Fortnite su dispositivi iOS : Pochi giorni fa Epic Games ha ufficialmente annunciato l'arrivo su dispositivi mobile del suo apprezzato Fortnite. Potrete rivivere l'esperienza battle royale offerta dal gioco sui vostri telefoni e tablet e, da ieri, gli utenti iOS possono iscriversi per l'Evento Invito, al fine di testare questa versione mobile.Come riporta Gamespot, andando sul sito ufficiale potrete registrarvi alla lista d'attesa per l'Evento su invito di Fortnite per iOS. ...