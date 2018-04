Formula 1 | prima fila tutta Ferrari al Gp del Bahrain

Formula Uno - Bahrain : prima fila tutta per la ferrari : TORINO - prima fila tutta Rossa in Bahrain. La ferrari di Vettel conquista la pole position, subito dopo Raikkonen. Terza posizione per Bottas, dietro il compagno Mercedes, il campione del mondo Hamilton. Segue servizio Tutte le notizie di Formula 1

Formula uno - Bahrain : Vettel in pole - prima fila tutta Ferrari : prima fila tutta Ferrari nel Gran Premio del Bahrain, secondo appuntamento del Mondiale di Formula 1. Sebastian Vettel ha conquistato la pole position con il tempo di 1'27'958 davanti al compagno di ...

Formula 1 - Diretta Gp Bahrain 2018/ Qualifiche live : Vettel conquista la pole position - prima fila Ferrari! : Diretta Formula 1 F1 Qualifiche e FP3 live Gp Bahrain 2018 Sakhir: la cronaca e i tempi delle due sessioni in programma sul circuito arabo (oggi sabato 7 aprile)(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 18:05:00 GMT)

Formula 2 - GP Bahrain : a Norris la prima gara della stagione : Primo schieramento della stagione, Lando Norris al palo con già in tasca i quattro punti della qualifica. Al via è subito show Carlin con Norris davanti e Sette Camara che dalla terza fila balza in ...

Formula E Roma - il giro del circuito in anteprima : Roma - Sabato 14 aprile la Capitale ospita per la prima volta una gara di Formula E. Ossia il 7° e-prix stagionale, primo round europeo, con Jean Eric Vergne che si presenta da leader della ...

Formula 1 Gp d'Australia 2018 - pronti via : Ferrari prima e terza : Sebastian Vettel ha vinto con la Ferrari il GP d'Australia, prima prova del mondiale di Formula 1 2018. In seconda posizione la Mercedes del campione del mondo in carica Lewis Hamilton; terzo l'altro Ferrarista, Kimi Raikkonen. Fuori dal podio la Red Bull di Daniel Ricciardo, che era riuscito a rimontare dall'ottava posizione. Delude invece il compagno ...

Formula 1 - Vettel davanti ad Hamilton in Australia. Terzo Raikkonen : due Ferrari sul podio per la prima volta dal 2004 : Sebastian Vettel vince il primo Gran Premio di Formula 1 della stagione davanti a Lewis Hamilton. E la giornata si trasforma in un trionfo della Ferrari grazie al Terzo posto di Kimi Raikkonen: era dal 2004 che due Rosse non salivano contemporaneamente sul podio. Il pilota austriaco ha sfruttato la virutal safety car per superare il campione del mondo, che partiva in pole position, e da quel momento per metà gara ha combattuto testa a testa ...

Formula Uno - è di Hamilton la prima pole stagionale : secondo Raikkonen - terzo Vettel : Il campione del mondo in carica è stato sempre in testa ed ha effettuato un ultimo giro mostruso che non ha lasciato scampo ai rivali a cui ha lasciato solo le briciole. Hamilton, infatti, ha fatto ...

Lewis Hamilton partirà dalla pole position nel Gran Premio d’Australia - prima prova del Mondiale di Formula 1 : Il pilota inglese della Mercedes Lewis Hamilton partirà dalla pole position nel Gran Premio d’Australia, che domani inaugurerà il nuovo Mondiale di Formula 1. Hamilton, campione in carica e quattro volte campione del mondo, ha fatto registrare il record del The post Lewis Hamilton partirà dalla pole position nel Gran Premio d’Australia, prima prova del Mondiale di Formula 1 appeared first on Il Post.

Toleman-Hart TG184 - la prima Formula 1 di Senna va all’asta : Bonhams ha annunciato che, in occasione dell’asta che si terrà il giorno 11 maggio a Villa La Vigie, nei pressi di Montecarlo, tra i vari lotti in vendita sarà presente anche la Toleman-Hart TG184 del 1984, l’auto con cui Ayrton Senna corse la sua prima stagione di Formula 1. Una circostanza questa che basterebbe, nel caso di un “normale” campione così prematuramente scomparso, a rendere quella vettura un pezzo unico. Ma ...

Formula 1 - test Barcellona Montmeló : le immagini della prima giornata : Il racconto fotografico della prima giornata di test , seconda settimana, sul tracciato catalano. Le macchine, i protagonisti e le curiosità dal tracciato del Montmeló. Una nuova esperienza di ...

Formula 1 - La prima giornata di test commentata da Michela Cerruti - VIDEO : stata una prima giornata di test interlocutoria, quella che si è svolta oggi sul circuito di Barcellona, dove i piloti hanno fatto i primi giri con le nuove monoposto. Il più veloce è risultato Daniel Ricciardo con la Red Bull, seguito dalla Mercedes di Valtteri Bottas e dalla Ferrari di Kimi Raikkonen. Dalla pista. Le prime sensazioni dalla pista, le valutazioni sul comportamento delle monoposto e sull'impatto delle novità di questa ...

Formula 1 - Prima foto della Toro Rosso STR13 : La Scuderia Toro Rosso ha pubblicato la Prima immagine ufficiale della nuova STR13, la monoposto nata tra Faenza e Bicester che sarà affidata a Brendon Hartley e Pierre Gasly nella prossima stagione di Formula 1.Fuori programma. Il team di Faenza è impegnato a Misano per il primo filming day della stagione, una sessione in cui da regolamento - possono essere percorsi fino a 100 chilometri. Si tratta di un momento particolarmente importante per ...

In anteprima l'emozionante rombo della nuova Ferrari da Formula 1 : Il profilo Twitter dalla Scuderia Ferrari ha postato una clip con l'audio del nuovo motore della vettura che prenderà parte al campionato mondiale di Formula 1. Un sound emozionante per tutti gli ...