Formula 1 | GP del Bahrain 2018 | l' analisi tecnica delle qualifiche con la fantastica

Formula 1 - prima fila tutta Ferrari al Gp del Bahrain : prima fila tutta Ferrari al Gp del Bahrain in programma domenica 8 aprile sul circuito del "Sakhir" di Manama. Pole position per Sebastian Vettel che scende sotto il muro dell'1'28" chiudendo in...

Formula 1 - l'editoriale di Carlo Vanzini : 'Vettel e il giro del leone in Bahrain' : Gli si può chiedere lo stesso sacrificio domani? La lungimiranza e il cinismo che questo mondo F1 richiede , ricordate Zeltweg 2002?, direbbero di sì, ma Iceman è in una condizione di forma psico-...

Formula 2 - GP Bahrain : a Norris la prima gara della stagione : Primo schieramento della stagione, Lando Norris al palo con già in tasca i quattro punti della qualifica. Al via è subito show Carlin con Norris davanti e Sette Camara che dalla terza fila balza in ...

L’importanza del simulatore in Formula E : L’importanza del simulatore in Formula E Il simulatore è uno strumento fondamentale in Formula E, più che in ogni altro sport motoristico. I circuiti, come ben sapete, sono tutti cittadini, di conseguenza non si può semplicemente scendere in pista a provare: bisogna farlo virtualmente. Ma la tecnologia dei simulatori è così avanzata da avvicinarsi moltissimo […]

Formula 1 - Raikkonen e Vettel commentano le prove libere del GP del Bahrain : "Sono abbastanza contento, cerchiamo delle soluzioni, spero che sabato si possano mettere tutte insieme. E' stato un venerdì normalissimo, questo mi rende felice. Ma è solo venerdì, abbiamo provato ...

Formula E - il test in 3D svela i segreti del tracciato : A una settimana dalla tappa italiana del Campionato ABB FIA Formula E, che vedrà 20 monoposto elettriche competere per la prima volta nella Capitale, è stato realizzato il primo test simulato del ...

Elisa Isoardi madrina della serata di charity alla Nuvola per la Formula E a Roma : Grande fermento e biglietti sold out per la Formula E a Roma. Mentre i lavori di allestimento nel quartiere Eur di Roma sono già partiti in vista della gara di Formula E del 14 aprile. Per il giorno precedente, venerdì 13 aprile, è stata organizzata presso la Nuvola di Fuksas, uno dei punti principali del circuito, la serata di charity, che vedrà come madrina Elisa Isoardi, conduttrice Rai con i riflettori puntati ...

Formula E - un giro di pista virtuale sul circuito romano dell’Eur – VIDEO : Per il campionato del mondo FIA di Formula E, quello delle auto sportive a batteria, sono stati scelti soprattutto circuiti cittadini. Il motivo è duplice: avvicinare “fisicamente” la gente a questo tipo di veicoli, e piazzarli nel loro habitat naturale. Ovvero quello urbano, dove c’è più bisogno di sostenibilità ambientale. Il prossimo week end, 14 e 15 aprile, si terrà a Roma la tappa italiana del campionato di Formula E: 20 ...

La Formula 1 torna nel weekend di sabato 7 e domenica 8 aprile con il Gran Premio del Bahrain 2018, seconda prova del Mondiale. In occasione della prima corsa, disputata a Melbourne, c'è stata l'incredibile vittoria di Sebastian Vettel. Il pilota della Ferrari è riuscito ad aggiudicarsi il Gran Premio d'Australia battendo il favorito Lewis Hamilton

