Fiorentina dei miracoli Pioli | Dedicata ad Astori

La Roma crolla in casa contro la Fiorentina : 0-2 dei viola e terzo posto a rischio : La Fiorentina di Stefano Pioli espugna per 2-0, a sorpresa, il campo della Roma di Eusebio Di Francesco. I gol della vittoria dei viola portano la firma di Marco Benassi e Giovanni Simeone che hanno permesso così alla squadra ospite di conquistare tre punti fondamentali in chiave Europa League. I giallorossi sono parsi molto stanchi dopo le fatiche di Champions League contro il Barcellona di Messi e Suarez. La Roma resta dunque ferma a quota 60 ...

Fiorentina - la fase due dei Della Valle : Chiesa - Badelj e non solo... : I Della Valle e il loro rilancio, ne scrive Il Corriere dello Sport . Tentativo per trattenere assolutamente Chiesa , almeno per un anno, magari pure Badelj , che ci sta pensando. Conferma Della squadra giovane , inserimento di altri ragazzi Della Primavera ma ...

Risultati Viareggio Cup 2018 / Diretta live score dei quarti : Fiorentina ultima qualificata (oggi 23 marzo) : Risultati Viareggio cup 2018: Diretta live score dei quarti di finale atteso oggi 23 marzo, per la 70^ edizione della Coppa Carnevale. Occhio alla sfida Rijeka-Juventus. (Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 19:07:00 GMT)

Torneo di Viareggio - follia dei tifosi della Fiorentina : sasso contro un giocatore dell'Empoli : SCANDICCI - Neppure il fresco ricordo del dramma di Astori, che sembrava aver riportato un clima di pace , è servito a placare gli animi delle tifoserie. A pochi giorni di distanza da Fiorentina-...

Fiorentina - Pioli : "Conto sulla forza interiore dei miei ragazzi" : La Fiorentina va a casa di amici, visto il gemellaggio storico che unisce le tifoserie. Va a Torino con la sofferenza che ancora non ha abbandonato la comunità viola, ma con grande voglia di fare ...

Fiorentina-Benevento 1-0 - l’omaggio dei tifosi al Franchi a Davide Astori : È il giorno del ritorno in campo della Viola dopo la morte del suo capitano: commozione e striscioni. Poi la gara: il gol di Vitor Hugo su assist di Saponara da corner

Fiorentina - Pioli : 'Davide ha trasmesso dei valori. Se prima eravamo un gruppo unito ora lo siamo ancora di più' : Stefano Pioli , tecnico della Fiorentina , è intervenuto a Sky Sport al termine della sfida contro il Benevento : ' Davide ha trasmesso dei valori . È una persona che chi ha avuto la fortuna di conoscerlo non poteva che apprezzare; metteva il massimo nella sua ...

In ricordo di Astori : le dediche dei club - il Franchi gremito. Fiorentina - tutta la rosa con la sua maglia FOTO e VIDEO : Si sono viste manifestazioni importanti in suo ricordo in tutto il mondo'. 11.50 BADELJ: 'DAVIDE RESTERA' LA NOSTRA LUCE' - Queste, invece, le parole di Badelj a Sky Sport : ' Davide era, è e rimarrà ...

Fiorentina-Benevento per Astori - l’ingresso da brividi dei viola e le parole di Badelj [FOTO] : 1/5 ...

