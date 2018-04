Filippo Di Crosta Eliminato? Botta e risposta con la Celentano che lo ferma alla prima

“Vi racconto la mia malattia” - Amici : Filippo Di Crosta choc. Il ragazzo - 20 anni - solo ora svela il suo problema fisico. La sua storia commuove tutti e lui non si arrende : Tra i concorrenti di Amici 2018 Serale c’è anche Filippo Di Crosta (età 20anni), ballerino la cui storia personale ha molto colpito i telespettatori di Canale5. Il motivo? Sin dalla nascita Filippo ha un difetto fisico che però non lo ha mai scoraggiato nel perseguire il suo sogno: diventare un danzatore professionista. Qual è il suo difetto? In termini medici viene definito Sindrome di Poland, ovvero un’anomalia che riguarda i muscoli ...