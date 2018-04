Festa fuori casa | l' abitudine del Bayern a vincere il titolo in trasferta

“Nozze da sogno…”. Chechu e Nacho stupiscono tutti. Ormai da giorni si vocifera sul matrimonio segreto tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser e adesso viene fuori la verità. A confessare tutto è proprio la sorellina di Belen che - a questo punto - non si può più nascondere : “La Festa dell’amore” : Sono passati ben cinque mesi da quando è scoppiata la passione nella casa del Grande Fratello Vip. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sono conosciuti e innamorati in un secondo, al punto che lei ha lasciato il fidanzatissimo Francesco Monte, ma questa Ormai è storia. Dopo l’uscita dalla casa nessuno dava un centesimo alla coppietta, ma alla fine hanno stupito tutti e sono ancora insieme. Sul web è un pullulare di foto e ...

Volley - Gioli e compagne protagoniste fuori dal campo alla Festa di Radio Bresciasette : Potrete seguire tutta la festa, e in particolare l'intervento delle due Leonesse dalle 19.00 alle 19.30, in FM sulle frequenze della Radio, in streaming audio e video su www.RadioBresciasette.it e ...