Ferrari | prima fila tutta rossa al Gran Premio del Bahrein

Gp Bahrain F1 : Prima fila tutta Ferrari - Hamilton partirà solo nono : ... di fede Ferrarista, appassionato di tecnologia e di sport, in particolare di Formula 1. Cresciuto passando la domenica pomeriggio a guardare Schumi in TV a vincere i mondiali sulla Rossa! - Twitter: ...

Gp Bahrain - prima fila tutta Ferrari : pole di Vettel davanti a Raikkonen : prima fila tutta Ferrari nel Gran Premio del Bahrain. Al secondo appuntamento del Mondiale di Formula 1 Sebastian Vettel ha conquistato la pole position con il tempo di 1'27"958 davanti al compagno di squadra Kimi Raikkonen, staccato 143 millesimi. In seconda fila Valtteri Bottas, terzo a 166 millesimi, davanti all'altra Mercedes di Lewis Hamilton, che sarà costretto a partire però dalla nona piazza per la penalizzazione di cinque posizioni in ...

F1 - GP Bahrein 2018 : I BOLIDI ROSSI del deserto! Prima fila Ferrari - pole position di Sebastian Vettel davanti a Kimi Raikkonen! : Sebastian Vettel centra la pole position numero 51 in carriera grazie ad un ultimo giro veramente perfetto nel quale è andato ad abbattere il muro dell’1:28 sul tracciato di Sakhir. Il tedesco della Ferrari, infatti, ferma le lancette su uno strepitoso 1:27.958 andando a superare il compagno di scuderia Kimi Raikkonen, proprio in extremis, per appena 143 millesimi. Una Prima fila tutta rossa, dunque, domani nel Gran Premio del Bahrein di ...

Eutelsat : con la Ferrari la prima trasmissione live in 4K HDR su Sky Sport F1 : L'avvio delle trasmissioni dell'intera stagione di un evento Sportivo in questo innovativo formato è avvenuto in esclusiva live via HOTBIRD su Sky Sport F1 con il Gran Premio d'Australia di F1, ...

F1 - GP Australia 2018 : il borsino e i top e flop della prima gara dell’anno. Ferrari brava e fortunata - Bottas e Verstappen deludono : Il primo weekend del Mondiale 2018 di F1 è andato in archivio e la Ferrari ha iniziato con il piede giusto. La vittoria di Sebastian Vettel ed il terzo posto di Kimi Raikkonen, con Lewis Hamilton nel panino del Cavallino Rampante, sono risultati importanti che danno fiducia alla squadra e motivazione sul tanto lavoro ancora fare. La Rossa, infatti, è apparsa un po’ indietro, dal punto di vista delle prestazioni, rispetto alla Mercedes. ...

Formula 1 Gp d'Australia 2018 - pronti via : Ferrari prima e terza : Sebastian Vettel ha vinto con la Ferrari il GP d'Australia, prima prova del mondiale di Formula 1 2018. In seconda posizione la Mercedes del campione del mondo in carica Lewis Hamilton; terzo l'altro Ferrarista, Kimi Raikkonen. Fuori dal podio la Red Bull di Daniel Ricciardo, che era riuscito a rimontare dall'ottava posizione. Delude invece il compagno ...

Formula 1 - Vettel davanti ad Hamilton in Australia. Terzo Raikkonen : due Ferrari sul podio per la prima volta dal 2004 : Sebastian Vettel vince il primo Gran Premio di Formula 1 della stagione davanti a Lewis Hamilton. E la giornata si trasforma in un trionfo della Ferrari grazie al Terzo posto di Kimi Raikkonen: era dal 2004 che due Rosse non salivano contemporaneamente sul podio. Il pilota austriaco ha sfruttato la virutal safety car per superare il campione del mondo, che partiva in pole position, e da quel momento per metà gara ha combattuto testa a testa ...