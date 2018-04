Fernando Alonso alla 500 Miglia di Indianapolis? Lo spagnolo pronto per la nuova sfida

F1 - GP Bahrein 2018 – Fernando Alonso : “Abbiamo il potenziale per raggiungere i top team. Cruciali i prossimi due mesi” : Fernando Alonso si è mostrato fiducioso alla vigilia del GP del Bahrein, secondo appuntamento del Mondiale di F1. “La nostra macchina ha del potenziale. Nei test ci sono stati tanti alti e bassi e anche in Australia è stato lo stesso. Libere e qualifiche non sono andate così lisce da poter mostrare il nostro potenziale ma in gara è andata bene. Siamo stati anche fortunati ma ci prendiamo il quinto posto. Ora voltiamo pagina, c’è ...

Juan Pablo Montoya sarà al via della 24 Ore di Le Mans 2018 : l’ex pilota di F1 sfida Fernando Alonso per la conquista della Tripla Corona : Non sarà solo Fernando Alonso a prendere parte alla gara di endurance più prestigiosa del mondo, la 24 ore di Le Mans (Francia). Quest’anno, infatti, un altro pilota che ha assaporato per più di qualche anno la F1 sarà al via e vorrà essere un protagonista. Ci riferiamo al colombiano Juan Pablo Montoya che farà il suo debutto al volante di una Ligier JS P217 nell’evento clou della super stagione 2018/2019 del FIA WEC. Il 42enne ...

F1 - GP Australia 2018 : la rinascita di Fernando Alonso. Un quinto posto che vale - il guerriero torna a graffiare : “È stata una buona gara. Il potenziale c’è e abbiamo sfruttato le opportunità che sono capitate. Era un sollievo ieri vedere che eravamo competitivi e lo è stato anche oggi in gara poter lottare con gli altri. Gli anni passati dovevamo sudare per qualche punticino, ora sappiamo che le opportunità possiamo meritarcele“. Con queste parole Fernando Alonso ha accolto il suo quinto posto al termine della gara d’esordio in Australia, primo ...

F1 - GP Australia 2018 – Fernando Alonso : “Dobbiamo avvicinarci il prima possibile alla Red Bull. Quest’anno ci divertiremo!” : Fernando Alonso può ritenersi soddisfatto del suo GP d’Australia. Lo spagnolo ha infatti chiuso la prima gara al quinto posto, il risultato che aveva auspicato alla vigilia come il più ottimistico. “È stata una buona gara. Il potenziale c’è e abbiamo sfruttato le opportunità che sono capitate“, ha dichiarato il pilota della McLaren al termine della gara. “Era un sollievo ieri vedere che eravamo competitivi e lo è ...

F1 - Mondiale 2018 : le possibili sorprese. Fernando Alonso e quel ritorno al top che ancora manca. La Haas può stupire : Chiariamo subito: sarà molto improbabile, per non dire impossibile, vedere un vincitore di un Gran Premio che non appartenga a Mercedes, Ferrari o Red Bull, per non parlare del Mondiale. Un pronostico impietoso, ma che fotografa alla perfezione i valori in griglia e soprattutto la tendenza che regna da anni nel Circus, dove solo la Rossa e la RB sono state capaci di spezzare lo strapotere delle Frecce d’Argento. Per trovare una scuderia ...

F1 - Mondiale 2018 : rivoluzione Renault per la McLaren. Fernando Alonso confida nella rinascita - ma i problemi restano : “E’ finalmente il momento di correre! Non è la prima volta che gareggio quest’anno, ovviamente, dopo aver corso nella 24 Ore di Daytona, e ho una stagione piuttosto impegnativa, ma sono davvero entusiasta di essere al volante della MCL33 nel primo Gran Premio dell’anno”. Non vede proprio l’ora Fernando Alonso di calarsi nell’abitacolo della sua McLaren ed iniziare un Mondiale di F1 che dovrà essere quel del rilancio per lui ed ...

F1 2018 - Fernando Alonso : “Non vedo l’ora di iniziare. La vettura ha un gran potenziale” : Tutto pronto per l’apertura del Mondiale di Formula 1 2018: si comincia, come di consueto, dall’Australia, precisamente dal circuito di Melbourne, dove si disputerà domenica nella prima mattinata italiana il gran Premio. Uno dei più attesi è sicuramente Fernando Alonso con la sua McLaren, pronta al riscatto dopo qualche stagione deludente. Queste le sue parole a Marca: “E’ finalmente il momento di correre! Non è la prima ...

F1 - Test Barcellona 2018 : risultati 28 febbraio. Fernando Alonso più forte di neve e pioggia. Lo spagnolo firma gli unici giri cronometrati della giornata : E’ Fernando Alonso l’uomo del giorno nei Test collettivi di F1 a Barcellona (Spagna). Lo spagnolo della McLaren, nonostante una giornata caratterizzata da neve e pioggia, è riuscito sul finire del turno a siglare dei tempi che lo vedono in vetta ad una classifica dove c’è solo il suo nome alla voce crono ottenuti. 2’18″545 per l’iberico che è stato senza ombra di dubbio il pilota più attivo in questo day-3 ...

F1 - Test Barcellona 2018 : risultati della terza giornata e la classifica dei tempi. Fernando Alonso firma l’unico crono : La neve ha completamente rovinato la terza giornata di Test di Formula Uno a Barcellona. Al Montmelò la mattinata è stata caratterizzata dalla pista totalmente imbiancata. Il semaforo verde è stato acceso alle ore 12.00 ma l’unico giro cronometrato è stato di Fernando Alonso, firmato a 13 minuti dal termine: un altissimo 2:21. Altri quattro piloti si sono limitati a un installation lap, gli altri sono rimasti ai box. Di seguito la ...

F1 - Test Barcellona 2018 – Fernando Alonso : “Preoccupato per l’incidente? Gli altri hanno problemi più gravi” : Fernando Alonso ha avuto un incidente nella mattinata dei Test di Formula Uno a Barcellona, riuscendo a chiudere la giornata in quinta posizione ma utilizzando le gomme supersoft. La stagione non è iniziata nel migliore dei modi per l’asturiano, finito fuori pista a causa di una possibile rottura del mozzo posteriore destro della sua McLaren. Nonostante questo il due volte Campione del Mondo si è dichiarato soddisfatto: “Abbiamo ...

F1 - presentazione McLaren 2018 : svelata all’alba la nuova MCL33 - saprà riportare in alto Fernando Alonso? : La McLaren da il via al proprio 2018 in una maniera decisamente peculiare: la presentazione della sua nuova MCL33, pronta per il Mondiale di Formula Uno, infatti, è avvenuta alle prime luci dell’alba tramite i propri social network. La monoposto che sarà guidata da Fernando Alonso e Stoffel Vandoorne rappresenterà una sorta di “O la va o la spacca..”. Per quale motivo? In primo luogo la scuderia inglese si è liberata dei motori ...

F1 - Fernando Alonso ritrova in motore Renault in McLaren : niente più alibi per il team di Woking : “La Formula 1 non è una scienza esatta e non sapremo il nostro livello finché non scenderemo in pista. Barcellona sarà un banco di prova estremamente importante perché avremo un primo feedback sul lavoro svolto durante l’inverno. Siamo ottimisti, ma è sempre difficile prevedere i risultati. Red Bull ha ottenuto dei grandissimi risultati con questo motore: soffrivano in qualifica ma sul passo gara riuscivano a stare con Mercedes e Ferrari. Hanno ...

Fernando Alonso : 'La mia doppia vita tra formula 1 ed endurance' : PORTIMAO 'L'accelerazione di queste macchine è paurosa'. Fernando Alonso in versione endurance, appare quasi stupito. A meno di una settimana dall'inizio dei primi test di F1 a Barcellona, il pilota ...

Fernando Alonso scatenato con le corse di durata : gareggerà anche alla 6 Ore del Fuji! Tra il GP del Giappone e degli USA : Fernando Alonso parteciperà alla 6 Ore del Fuji, grande Classica delle corse di durata in Giappone e inserita all’interno del calendario WEC. L’organizzatore dell’evento ha infatti anticipato la gara al 14 ottobre e dunque il due volte Campione del Mondo potrà essere al volante della sua Toyota in uno degli ultimi test dell’anno. L’evento, infatti, non coinciderà con il GP degli USA (21 ottobre) e viene una ...