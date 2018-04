Fatturazione elettronica | cosa cambia dal 1 luglio e per chi sarà obbligatoria

Carburanti : gestori - Fatturazione elettronica? condizionata ad impegni governo : Roma, 5 apr. (AdnKronos) – “La fatturazione elettronica, peraltro ancora in via di ulteriori precisazioni applicative, non può essere considerata sganciata dalla piena conferma degli impegni assunti dal governo stesso in ordine all’effettivo contenimento dei costi connessi all’utilizzo della moneta elettronica”. E’ quanto le organizzazioni dei gestori, Faib Confesercenti, Fegica Cisl e Figisc/Anisa ...