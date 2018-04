Facebook | Antitrust | social positivi | ma no al Grande Fratello

Indagine antitrust su Facebook. In Ue coinvolti 2 - 7 mln : La societa' californiana ha intanto comunicato alla Commissione Ue che gli europei coinvolti nel caso di Cambridge Analytica sono 2,7 milioni. "Dovevamo verificare prima", fa ammenda Sheryl Sandberg, ...

Datagate - l'Antitrust indaga su Facebook : Il pesante coinvolgimento di utenti italiani nel Datagate di Facebook, esploso poche settimane fa col caso Cambridge Analytica, ha spinto l’Autorità Garante della Concorrenza e Del Mercato (AGCM) ad aprire un’istruttoria per “informazioni ingannevoli su raccolta e uso dati”. L’annuncio è stato fatto dal Presidente dell’Antitrust Giovanni Pitruzzella nel corso di un’intervista a SkyTG24 e subito dopo confermato via Twitter dall’account ...

Scandalo Datagate - l’Antitrust apre un’istruttoria contro Facebook per pratica commerciale scorretta : Scandalo Datagate, l’Antitrust apre un’istruttoria contro Facebook per pratica commerciale scorretta Il presidente Giovanni Pitruzzella: “Quando ci si iscrive al social network l’utente non è informato sul fatto che sta cedendo dei dati per un uso commerciale”. In Europa coinvolte 2,7 milioni di persone Continua a leggere

Facebook - l’Antitrust italiana apre istruttoria su raccolta e uso di dati : Giovanni Pitruzzella (Photo Roberto Monaldo / Lapresse) Lo scandalo legato a Cambridge Analytica non accenna a placarsi. l’Antitrust italiana ha deciso di aprire un’istruttoria contro Facebook per stabilire se ci sono state pratiche commerciali scorrette relativamente alla raccolta e all’uso dei dati. In un’intervista rilasciata a Skytg 24 il presidente dell’authority Giovanni Pitruzzella ha ribadito che “l’Antitrust ha aperto oggi un ...

Scandalo Datagate - l'Antitrust apre un'istruttoria contro Facebook per pratiche commerciali scorrette : L'Antitrust ha annunciato l'apertura di un'istruttoria su Facebook "per informazioni ingannevoli su raccolta e uso dati". "Quando ci iscriviamo al social network sulla home page troviamo un messaggio che dice che il servizio è gratuito. Ma il consumatore non è messo in grado di sapere che al contrario cede dei dati, per i quali ci sarà un uso commerciale, come dimostrano anche le recenti vicende", spiega il presidente Giovanni Pitruzzella.

