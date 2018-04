Facebook - Antitrust : social positivi - ma no al Grande Fratello : Roma, 7 apr. , askanews, - I social network hanno una funzione positiva, ma non possono diventare il Grande Fratello. Lo sostiene il presidente dell'Antitrust, Giovanni Pitruzzella, dopo l'avvio di un'...

Scandalo Datagate - l’Antitrust apre un’istruttoria contro Facebook per pratica commerciale scorretta : Scandalo Datagate, l’Antitrust apre un’istruttoria contro Facebook per pratica commerciale scorretta Il presidente Giovanni Pitruzzella: “Quando ci si iscrive al social network l’utente non è informato sul fatto che sta cedendo dei dati per un uso commerciale”. In Europa coinvolte 2,7 milioni di persone Continua a leggere

Scandalo Datagate - l'Antitrust apre un'istruttoria contro Facebook per pratiche commerciali scorrette : L'Antitrust ha annunciato l'apertura di un'istruttoria su Facebook "per informazioni ingannevoli su raccolta e uso dati". "Quando ci iscriviamo al social network sulla home page troviamo un messaggio che dice che il servizio è gratuito. Ma il consumatore non è messo in grado di sapere che al contrario cede dei dati, per i quali ci sarà un uso commerciale, come dimostrano anche le recenti vicende", spiega il presidente Giovanni Pitruzzella.

