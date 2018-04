F1 Sakhir Libere3 | Raikkonen vola | le Red Bull nella sua scia

gazzetta

: RT @Gazzetta_it: Libere3, Raikkonen vola Le Red Bull nella sua scia - marcm1969 : RT @Gazzetta_it: Libere3, Raikkonen vola Le Red Bull nella sua scia - TutteLeNotizie : Libere3, Raikkonen vola Le Red Bull nella sua scia -

(Di sabato 7 aprile 2018) Iceman è caldo. E non solo per le temperature del deserto. Anche nelle Libere 3 diinfatti mostra un passo e uno stato di forma non indifferenti: il finlandese della Ferrari, già il ...