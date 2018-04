F1 | le nuove regole proposte da Liberty inconciliabili | ora l’addio della Ferrari diventa

Facebook : nuove regole sulla pubblicità politica - nuovi strumenti e oltre 3 miliardi di Live : Facebook annuncia nuove politiche per prevenire il ripetersi di quanto avvenuto nelle elezioni presidenziali del 2016, lancia uno strumento per cancellare i messaggi spediti su Messenger e celebra due anni di trasmissioni Live. L'articolo Facebook: nuove regole sulla pubblicità politica, nuovi strumenti e oltre 3 miliardi di Live proviene da TuttoAndroid.

Gdpr - quanto costano alle imprese le nuove regole europee sui dati? : (Foto: Negative Space/Pexels) Scatta il conto alla rovescia per l’entrata in vigore del nuovo regolamento europeo sulla protezione dei dati personali, il Gdpr. Dal prossimo 25 maggio le aziende dovranno adeguarsi alle prescrizioni del General data protection regulation. Tuttavia allinearsi alle nuove regole non sarà immediato e Idc, società statunitense di ricerche di mercato, calcola che il Gdpr “continuerà a trainare una porzione ...

Banche - Visco : Estendere nuove regole globali a settore finanziario ombra : Teleborsa, - Le nuove regole applicate al sistema bancario mondiale devono essere estese allo shadow banking , il settore finanziario ombra. Lo ha affermato il Governatore della Banca d'Italia, ...

Banche - Visco : "Estendere nuove regole globali a settore finanziario ombra" : Le nuove regole applicate al sistema bancario mondiale devono essere estese allo shadow banking , il settore finanziario ombra. Lo ha affermato il Governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco , ...

Le nuove regole di Facebook hanno mandato in tilt Tinder : Web 0.0 di Biancoshock – Civitacampomarano (CB), 2016 Come non bastasse gestire uno scandalo che ha toccato 87 milioni di utenti (queste le nuove stime, ben maggior rispetto a quelle iniziali), ora Facebook si troverà sul groppone anche qualche match mancato. Pare proprio che gli aggiornamenti approntati dalla piattaforma per evitare che si ripeta una raccolta dati dalle app terze e un ipotetico Cambridge Analytica 2 abbiano inficiato le ...

Dal primo luglio nuove regole sul pagamento dei carburanti : Parte il primo luglio prossimo l'obbligo di pagamento degli acquisti di carburanti e lubrificanti con le modalità diverse dal contante, per gli operatori Iva, al fine di poter detrarre l'imposta e ...

Fisco - nuove regole per il pagamento dei carburanti : Parte il primo luglio prossimo l'obbligo di pagamento degli acquisti di carburanti e lubrificanti con le modalità diverse dal contante, per gli operatori Iva , al fine di poter detrarre l'imposta e ...

Boban : 'In arrivo il cartellino giallo per gli allenatori. nuove regole per contrastare le perdite di tempo' : "Quando si effettuano le sostituzioni " ha aggiunto ancora Boban a Sport Bild -, i giocatori che devono abbandonare il campo spesso lo fanno molto lentamente, simulando dei problemi prima di lasciare ...

L'attentatore di YouTube era una creator scontenta delle nuove regole : All'inizio di quest'anno, infatti, YouTube ha implementato le modifiche precedentemente annunciate alla sua politica di monetizzazione . In base a nuove regole, per entrare a far parte del Partner ...

VITALIZI - VIP A RISCHIO DA CICCIOLINA A GINO PAOLI/ M5s sfida Lega - nuove regole : il piano di Di Maio : VITALIZI, nuove regole: cosa cambia e chi rischia. Da GINO PAOLI a CICCIOLINA, M5S pronto alla guerra: convergenza con la Lega? Le ultime notizie sulla “ghigliottina” ai costi della politica(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 13:35:00 GMT)

Vitalizi - nuove regole : cosa cambia e chi rischia/ Da Gino Paoli a Cicciolina - M5S e Lega pronti alla guerra : Vitalizi, nuove regole: cosa cambia e chi rischia. Da Gino Paoli a Cicciolina, M5S pronto alla guerra: convergenza con la Lega? Le ultime notizie sulla “ghigliottina” ai costi della politica(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 10:51:00 GMT)

Cosa cambia con le nuove regole Ue per gli abbonati di Sky - Mediaset e Netflix : Giù le barriere digitali: da domenica 1 aprile potremo seguire la squadra del cuore, vedere le serie tv preferite, ascoltare musica, scaricare e-book o giocare in qualsiasi Paese europeo. Entra infatti in vigore il regolamento comunitario sulla portabilità dei contenuti online che consentirà agli abbonati di usufruire dei servizi di streaming e della trasmissione di programmi audio-visivi online in tutti gli Stati dell'Unione europea quando ci ...

"nuove regole contro voltagabbana e indennità". Il piano di Roberto Fico per il Parlamento : I cambi di casacca dei voltagabbana del Parlamento e le indennità sono i primi obiettivi. Roberto Fico concede la sua prima intervista da presidente della Camera al Fatto Quotidiano, raccontando la sua emozione e annunciando il suo piano di contenimento dei costi."Questa nomina mi tocca nel profondo. Mi sono commosso per giorni, leggendo ogni messaggio ricevuto. Mi è arrivato tantissimo affetto dalla gente, in ogni forma. Sento la ...

M5s - Fico : alla Camera nuove regole contro voltagabbana e indennità : "Il regolamento della Camera va cambiato in modo importante, anche alla luce della riforma fatta in Senato". Lo ha affermato il presidente della Camera ed esponente M5s, Roberto Fico, aggiungendo: "Vanno scoraggiati i cambi di casacca. Se sei un presidente di una commissione e cambi partito, sarebbe opportuno dimettersi. Interverremo sui tagli ai costi della politica, appena eletto ho rinunciato all'indennità aggiuntiva da presidente".