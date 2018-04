F1 | GP Bahrein 2018 | risultati e classifica prove libere 3 Kimi Raikkonen ancora davanti

F1 - GP Bahrein 2018 : gara (domenica 8 aprile). Programma - orari e tv : Domenica 8 aprile andrà in scena il GP del Bahrein 2018, secondo appuntamento del Mondiale di F1. Sul tracciato di Sakhir sarà grande spettacolo. Le luci dei riflettori illumineranno i duelli in pista e gli appassionati non vedono l’ora di assistere ai 57 giri sulla pista araba. Si prospetta un GP interessante. La Ferrari ha fatto vedere di essere veloce ma vincere la domenica è sempre un’altra storia. La Rossa proverà ad ...

LIVE F1 - GP Bahrein 2018 in DIRETTA : qualifiche (sabato 7 aprile) : risultato e aggiornamenti in tempo reale. Vettel a caccia della pole : Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP del Bahrein, seconda prova del Mondiale 2018 di F1. Si prospetta un altro confronto tra Ferrari e Mercedes. Un colpo di scena però ha preceduto il time-attack: Lewis Hamilton, il principale candidato per la partenza dalla p.1, sarà arretrato di 5 posizioni in griglia di partenza per aver sostituito il cambio sulla sua W09 e dunque si prospetta per lui una gara in salita. Ne ...

LIVE F1 - GP Bahrein 2018 in DIRETTA : prove libere 3 (sabato 7 aprile). Il risultato e gli aggiornamenti in tempo reale - antipasto delle qualifiche : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere 3 del GP del Bahrein 2018, seconda tappa del Mondiale F1. Sul circuito del Sakhir andrà in scena l’ultima sessione di test prima di entrare nel vivo del weekend che culminerà con le qualifiche del pomeriggio e con la gara di domani. Ultima ora a disposizione dei piloti per le ultime messe a punto sulle proprie monoposto e per trovare il giusto feeling con la pista. Sebastian ...

F1 - GP Bahrein 2018 : Lewis Hamilton penalizzato. Come cambia la gara? Ferrari può approfittarne anche se… : La notizia è arrivata in seconda serata ma, vista l’importanza, avrebbe meritato la prima: Lewis Hamilton (Mercedes) penalizzato di 5 posizioni in griglia di partenza nel GP del Bahrein 2018 (seconda prova del Mondiale di Formula). Motivo? Sostituzione del cambio sulla W09. Un’operazione, ad onor del vero, effettuata anche dal compagno di squadra Valtteri Bottas ma il finlandese, avendo cambiato il componente nel corso del weekend a ...

F1 - GP Bahrein 2018 : con Lewis Hamilton penalizzato la Ferrari punta decisa alla pole position : In un’era della Formula Uno nella quale è decisamente complicato sorpassare, le qualifiche diventano sempre più fondamentali. Non fanno eccezione quelle in programma oggi (ore 17.00) per comporre la griglia di partenza del Gran Premio del Bahrein 2018 (clicca qui per programma e tv) di Formula Uno. Se quello che si è visto nella giornata di ieri sarà confermato, per una volta la Mercedes potrebbe non avere vita facile per puntare alla pole ...

F1 oggi (sabato 7 aprile) - Qualifiche GP Bahrein 2018 : orario d’inizio e come vederle in tv. La diretta e le differite su Sky e TV8 : oggi sabato 7 aprile si disputano le Qualifiche del GP del Bahrain 2018, seconda prova del Mondiale F1. Parte la caccia alla pole-position, conosceremo quale sarà la griglia di partenza per la gara in programma domenica sotto il sole cocente di Sakhir. Si preannuncia un turno davvero emozionante e palpitante, il time-attack non lesinerà emozioni. Le Ferrari, maestose nelle prove libere, partono con tutti i favori del pronostico. Sebastian Vettel ...

F1 - GP Bahrein 2018 : Ferrari multata di 5000 euro per unsafe relase con Kimi Raikkonen : La Ferrari è stata multata di 5000 euro dal collegio dei commissari sportivi del GP del Bahrain a causa di un “unsafe release” sulla vettura di Kimi Raikkonen durante le prove libere 2. Il finlandese, infatti, è tornato ai box per sostituire le gomme supersoft ma alla ripartenza dal pit stop ha capito che l’anteriore destra non era stata serrata nel modo corretto. A quel punto lo scandinavo ha accostata la vettura ...

F1 - GP Bahrein 2018 : Lewis Hamilton penalizzato di 5 posizioni in griglia di partenza. Sostituzione del cambio per il britannico : Non certo il miglior modo di iniziare il weekend per Lewis Hamilton, quello del secondo round del Mondiale 2018 di Formula Uno in Bahrein. Il campione del mondo in carica della Mercedes, quinto e quarto nel corso delle prove libere e in difficoltà nello sfruttamento degli pneumatici morbidi, sarà penalizzato di cinque posizioni in griglia di partenza. Sulla monoposto del britannico si è resa necessaria la Sostituzione del cambio e quindi per ...

Lewis Hamilton - F1 GP Bahrein 2018 : “Un venerdì normale - dobbiamo lavorare per migliorare” : Lewis Hamilton non ha brillato nei primi due turni di prove libere validi per il GP del Bahrain, seconda tappa del Mondiale F1. Il Campione del Mondo, infatti, ha chiuso le due sessioni al quinto e al quarto posto, pagando sempre dazio dalle Ferrari. Queste le dichiarazioni che il britannico ha rilasciato al termine delle libere come riporta f1grandprix: “È stato un normale venerdì. Abbiamo chiuso il nostro intero programma. Siamo tutti molto ...

Valtteri Bottas - GP Bahrein 2018 : “Dobbiamo migliorare nella prestazione sul singolo giro” : Terzo a 563 millesimi di secondo dal leader Kimi Raikkonen (Ferrari) dopo le FP2, a precedere il compagno di squadra Lewis Hamilton, il finlandese della Mercedes Valtteri Bottas ha analizzato il day-1 del weekend del GP del Bahrein, seconda prova del Mondiale 2018 di F1, sul tracciato di Sakhir. Il finnico si è dichiarato parzialmente soddisfatto del feeling con la W09 conscio che alcuni aspetti, relativi alla prestazione pura, vanno migliorati: ...

Sebastian Vettel - GP Bahrein 2018 : “Siamo più veloci degli altri ma non traggo conclusioni. Possiamo migliorare” : Sebastian Vettel può ritenersi soddisfatto al termine delle prove libere 2 del GP del Bahrain, seconda tappa del Mondiale di Formula Uno. Il tedesco della Ferrari, reduce dalla vittoria in Australia, ha chiuso in seconda posizione ad appena 11 millesimi dal compagno di squadra Kimi Raikkonen. Queste le sue dichiarazioni rilasciate ai media: “In Australia ci siamo ritrovati un po’ indietro, quindi qui abbiamo provato alcune cose, ...

F1 in tv - Qualifiche GP Bahrein 2018 : gli orari e il programma. Come vederle in diretta e in differita : Tempo di Qualifiche per il Gran Premio del Bahrein di Formula Uno 2018. Sul tracciato di Sakhir i piloti sono pronti a sfidarsi sul filo dei millesimi per contendersi una pole position che, tuttavia, vede un grande favorito in Lewis Hamilton. L’inglese della Mercedes, infatti, sul giro secco è l’uomo da battere, anche se dodici mesi fa a partire davanti a tutti fu il suo compagno Valtteti Bottas .Ferrari e Red Bull, invece, sono ...

Kimi Raikkonen - GP Bahrein 2018 : “Un buon inizio di weekend - lo stop è stato dovuto ad una gomma mal fissata” : Kimi Raikkonen chiude il suo venerdì del Gran Premio del Bahrein con il miglior tempo assoluto ma tutto questo non fa sì che il finlandese si sbilanci in maniera particolare. “Ice Man” preferisce mantenere i piedi ben saldi al terreno, anche se è stato in grado di distanziare la Mercedes di mezzo secondo e la Red Bull di oltre nove decimi. Un buon inizio di fine settimana? “Sono soddisfatto del lavoro effettuato oggi – ...