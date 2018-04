F1 | GP Bahrein 2018 | I BOLIDI ROSSI del deserto! Prima fila Ferrari | pole position di

F1 - GP Bahrein 2018 : I BOLIDI ROSSI del deserto! Prima fila Ferrari - pole di Sebastian Vettel davanti a Kimi Raikkonen! : Sebastian Vettel centra la pole position numero 51 in carriera grazie ad un ultimo giro veramente perfetto nel quale è andato ad abbattere il muro dell’1:28 sul tracciato di Sakhir. Il tedesco della Ferrari, infatti, ferma le lancette su uno strepitoso 1:27.958 andando a superare il compagno di scuderia Kimi Raikkonen, proprio in extremis, per appena 143 millesimi. Una Prima fila tutta rossa, dunque, domani nel Gran Premio del Bahrein di ...

F1 - GP Bahrein 2018 : come vedere in differita e replica le qualifiche? Su che canale? Orari e programma completo su TV8 : Vi siete persi le qualifiche del GP del Bahrein 2018? Eravate fuori e non siete riusciti a gustarvi il time attack sulla pista del Sakhir, non avete avuto il modo di assistere alla super sfida in pista che metteva in palio la pole position di domani? Nessun problema perché potrete tranquillamente gustarvi l’evento grazie alle repliche offerte su Sky Sport F1 o in differita su TV8. Il palinsesto delle due reti, infatti, è particolarmente ...

LIVE F1 - GP Bahrein 2018 in DIRETTA : qualifiche in tempo reale. Ferrari all'assalto della pole con Vettel e Raikkonen : OASport vi propone la DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP del Bahrein, seconda prova del Mondiale 2018 di F1: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 17.00 , italiane,...

F1 - GP Bahrein 2018 : prove libere 3. Kimi Raikkonen ancora primo! Dietro le due Red Bull - Sebastian Vettel quinto : È un Kimi Raikkonen davvero in forma quello che ha cominciato questa stagione. Nelle prove libere 3 del GP del Bahrein, il finlandese si è confermato il più veloce in pista, piazzandosi davanti a tutti con il tempo di 1’29″868. Il pilota della Ferrari è stato l’unico ad avvicinare il miglior tempo di ieri (1’29″817), fatto segnare da lui stesso nelle FP2, proponendosi per il ruolo di protagonista assoluto in vista ...

F1 - GP Bahrein 2018 : risultati e classifica prove libere 3. Kimi Raikkonen davanti a tutti - Vettel quinto. Risalgono le Red Bull - imprecise le Mercedes : Continua il fine settimana perfetto del Gran Premio del Bahrein per Kimi Raikkonen. Dopo il miglior tempo nella FP2 di ieri, infatti, il finlandese della Ferrari ha stampato il miglior crono anche nella FP3 disputata nel primo pomeriggio con 1:29.868. Una prestazione quasi simile a quanto visto ieri ma, quello che stupisce, sono i distacchi rifilati a tutti. Le due Red Bull di Max Verstappen e Daniel Ricciardo (seconde e terze) accusano oltre ...

F1 - GP Bahrein 2018 : gara (domenica 8 aprile). Programma - orari e tv : Domenica 8 aprile andrà in scena il GP del Bahrein 2018, secondo appuntamento del Mondiale di F1. Sul tracciato di Sakhir sarà grande spettacolo. Le luci dei riflettori illumineranno i duelli in pista e gli appassionati non vedono l’ora di assistere ai 57 giri sulla pista araba. Si prospetta un GP interessante. La Ferrari ha fatto vedere di essere veloce ma vincere la domenica è sempre un’altra storia. La Rossa proverà ad ...

