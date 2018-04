Eva Henger Vs Alessia Marcuzzi | Venier e Bossari Massimiliano Caroletti | La

Isola dei Famosi - Eva Henger contro la Marcuzzi - la Venier e Bossari : Riepilogando, per chi è lontano dallo stuuupendo mondo dei reality: Eva Henger ha partecipato all'edizione di quest'anno de 'L'Isola dei Famosi' , ormai giunto agli sgoccioli, . Il motivo per cui l'ex pornostar ha guadagnato la ribalta oltre che per ...

“Non si vede - ma ecco come mi trattano all’Isola dei Famosi”. Eva Henger è una furia : racconta tutti i retroscena e non risparmia nessuno. Ma con Alessia Marcuzzi va sul pesante : “Il pubblico deve sapere” : Eva Henger è furiosa. E ha deciso di ‘cantare’, perché il trattamento che sta ricevendo all’Isola dei Famosi non le va proprio giù. Quindi si scaglia contro Alessia Marcuzzi (con cui ha avuto un precedente pesante in diretta), ma ne ha anche per gli opinionisti del reality, Mara Venier e Daniele Bossari. Insomma, l’attrice ungherese che ha sollevato il cosiddetto canna-gate ne ha per tutti. Si sente bullizzata. E ...

Paola Di Benedetto : “Non sono ancora innamorata di Francesco Monte”. E si fa beccare in compagnia di Eva Henger… : Francesco Monte e Paola Di Benedetto news: la modella beccata insieme a Eva Henger Se Francesco Monte e Eva Henger non hanno ancora fatto pace a causa del canna-gate, Paola Di Benedetto non ha alcun problema a mostrarsi accanto all’ex naufraga dell’Isola dei Famosi. Madre Natura e l’ungherese sono state ospiti dell’ultima puntata di Casa […] L'articolo Paola Di Benedetto: “Non sono ancora innamorata di ...

Lele Mora e il canna gate : “Francesco Monte si fa le canne - Eva Henger ha detto la verità” : Striscia la notizia intervista Lele Mora: le rivelazioni sul canna-gate, Francesco Monte e Eva Henger Striscia la notizia continua ad indagare sul canna-gate che ha travolto l’Isola dei Famosi. L’inviato Valerio Staffelli ha intervistato Lele Mora, famoso ex agente dei Vip. L’uomo si è detto deluso dall’ultima edizione del reality show di Canale 5 e […] L'articolo Lele Mora e il canna gate: “Francesco Monte si ...

Isola dei Famosi - la figlia di Eva Henger : "Il cannagate mi ha provocato stress. Mi sono coperta di macchie bianche" : Dopo il cannagate all 'Isola dei Famosi , la famiglia Henger non sta passando di certo un momento semplice. Tra accuse, attacchi e - purtroppo - anche minacce, Eva, il marito e la figlia hanno dovuto ...

L'Isola dei Famosi 2018 : le ultime rivelazioni di Eva Henger sul ‘canna-gate’ Video : Un consueto appuntamento dedicato al popolare reality show incentrato sulla sopravvivenza intitolato “L’Isola dei Famosi 2018 [Video]” che, anche se si avvicina sempre di più all’ultima puntata, continua a far discutere sul web a causa del polverone mediatico sollevato da #eva Henger un mese fa. In particolare quest’ultima, di recente, è tornata a parlare della vicenda che ha coinvolto l’ex naufrago Francesco Monte. Eva Henger: ‘La parola fine ...

Marco Ferri attacca Eva Henger e Cecilia Capriotti a Verissimo : Marco Ferri a Verissimo contro Eva Henger, Cecilia Capriotti e Aida Nizar Ospite di Verissimo, Marco Ferri non ha risparmiato critiche a Eva Henger, Cecilia Capriotti e Aida Nizar. Il figlio di Riccardo Ferri ha dichiarato a Silvia Toffanin di non aver apprezzato certe accuse che hanno fatto soffrire la sua famiglia. Marco si riferisce […] L'articolo Marco Ferri attacca Eva Henger e Cecilia Capriotti a Verissimo proviene da Gossip e Tv.