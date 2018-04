Eva Henger si scaglia contro Alessia Marcuzzi e Mara Venier

lanostratv

: Eva Henger contro tutti: Ecco la lettera in cui attacca la Marcuzzi, la Venier e Bossari #isola… - DrApocalypse : Eva Henger contro tutti: Ecco la lettera in cui attacca la Marcuzzi, la Venier e Bossari #isola… - Rebecca38538392 : Eva Henger attacca Alessia Marcuzzi, Mara Venier e Daniele Bossari per il trattamento ricevuto dopo: - carmenFashionCr : Eva Henger contro Alessia Marcuzzi, Mara Venier e Bossari in una lettera su DiPiù -

(Di sabato 7 aprile 2018)accusate da Evadi bullismo Non ha ancora messo da parte tutta la polemica sullo scandalo canna-gate di Francesco Monte, non ha digerito la sfuriata die l’attacco social di: Evaè un fiume in piena e torna ad attaccare la conduttrice e l’opinionista dell’Isola dei famosi. In una lunga lettera scritta sulla rivista DiPiù, diretta da Sandro Mayer, l’ex naufraga ha sottolineato di essere stata vittima di bullismo professionale da parte della, ma anche da. Secondo Eva, la produzione (o chi per loro) ha deciso di tenerla lontana da tutti gli altri ex naufraghi, dandole un camerino molto distante, in una struttura esterna agli studi, dove si cambia, si prepara e si trucca prima delle varie dirette dell’Isola dei famosi, e non riesce a darsi una spiegazione per questo ...