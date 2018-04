Eutelsat | satellite Vhts per banda larga alta velocità in Europa

Record di vita operativa per il satellite Eutelsat 16C : una storia di successo globale : Progettato da contratto per una vita operativa in orbita di 10 anni, il satellite di Telecomunicazioni EUTELSAT 16/C SEASAT è stato deorbitato dopo 17 anni e 10 mesi di servizio operativo. Primo satellite commerciale acquisito da un operatore satellitare europeo, EUTELSAT 16C/SESAT segna l’inizio della cooperazione tra le industrie spaziali russe ed europee. Lanciato il 17 aprile 2000, con un razzo Proton – Block DM, il satellite è stato ...