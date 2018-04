Epidemia di morbillo | si apre il ‘caso Sicilia’

Morbillo - c'è un "caso Sicilia" : tre vittime in tre mesi - è Epidemia : Il Morbillo ha fatto tre vittime in tre mesi , l'ultimo un bimbo di 10 mesi che ha perso la vita a Catania, presso l'...

Allarme Morbillo - Epidemia in corso in Romania e Italia : un morto ogni 80 casi - troppi non vaccinati : Nel 2017 in Europa il Morbillo ha ucciso 30 persone e ne ha colpite 14.451, circa il 400% in più rispetto all’anno precedente, quando furono registrati 4.643 casi. I Paesi dove l’epidemia si è manifestata più violentemente sono stati Romania (5560) e Italia (5004). A sostegno dei dati dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), sui crescenti casi di Morbillo in Italia, ecco la riflessione degli specialisti infettivologi ...