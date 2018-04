Epidemia di morbillo | si apre il ‘caso Sicilia’

Blastingnews



Fatal error: Uncaught exception 'Abraham\TwitterOAuth\TwitterOAuthException' with message 'Connection time-out' in /web/htdocs/www.zazoom.eu/home/twitteroauth/src/TwitterOAuth.php:427 Stack trace: #0 /web/htdocs/www.zazoom.eu/home/twitteroauth/src/TwitterOAuth.php(353): Abraham\TwitterOAuth\TwitterOAuth->request('https://api.twi...', 'GET', 'Authorization: ...', Array) #1 /web/htdocs/www.zazoom.eu/home/twitteroauth/src/TwitterOAuth.php(324): Abraham\TwitterOAuth\TwitterOAuth->oAuthRequest('https://api.twi...', 'GET', Array) #2 /web/htdocs/www.zazoom.eu/home/twitteroauth/src/TwitterOAuth.php(179): Abraham\TwitterOAuth\TwitterOAuth->http('GET', 'https://api.twi...', 'search/tweets', Array) #3 /web/htdocs/www.zazoom.eu/home/twitteroauth/search.php(22): Abraham\TwitterOAuth\TwitterOAuth->get('search/tweets', Array) #4 {main} thrown in /web/htdocs/www.zazoom.eu/home/twitteroauth/src/TwitterOAuth.php on line 427

: Uncaught exception 'Abraham\TwitterOAuth\TwitterOAuthException' with message 'Connection time-out' in /web/htdocs/www.zazoom.eu/home/twitteroauth/src/TwitterOAuth.php:427 Stack trace: #0 /web/htdocs/www.zazoom.eu/home/twitteroauth/src/TwitterOAuth.php(353): Abraham\TwitterOAuth\TwitterOAuth->request('https://api.twi...', 'GET', 'Authorization: ...', Array) #1 /web/htdocs/www.zazoom.eu/home/twitteroauth/src/TwitterOAuth.php(324): Abraham\TwitterOAuth\TwitterOAuth->oAuthRequest('https://api.twi...', 'GET', Array) #2 /web/htdocs/www.zazoom.eu/home/twitteroauth/src/TwitterOAuth.php(179): Abraham\TwitterOAuth\TwitterOAuth->http('GET', 'https://api.twi...', 'search/tweets', Array) #3 /web/htdocs/www.zazoom.eu/home/twitteroauth/search.php(22): Abraham\TwitterOAuth\TwitterOAuth->get('search/tweets', Array) #4 {main} thrown inon line

(Di sabato 7 aprile 2018) Un numero altissimo di casi diregistrati in Sicilia, in particolare a Catania VIDEO, sta suscitando la preoccupazione degli addetti ai lavori. L’Istituto Superiore della Sanita', attraverso il presidente Walter Ricciardi, ha segnalato un preoccupante incremento di casi di contagio, alcuni sfociati in decessi, dall’inizio del 2018 ad oggi. L’ultimo, con drammatico epilogo, risale a venerdì scorso e si somma al totale di 410 casi su base nazionale, di cui 218 solo all’ospedale “Garibaldi” di Catania. Il caso riguarda un bambino di 10 mesi, ricoverato presso il reparto di pediatria dell’ospedale di Acireale per sintomi riconducibili alVIDEO e gia' affetto da un problema cardiaco congenito, a cui si sono aggiunte gravi complicazioni broncopolmonari, in to ai quali si è reso indispensabile il trasferimento presso il presidio ospedaliero di “Garibaldi-Nesima”, dove è ...