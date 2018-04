Epatite B | colpisce 332mila italiani | solo 3 su 10 lo sanno

meteoweb.eu

(Di sabato 7 aprile 2018) Secondo i risultati della ricerca pubblicata su The Lancet Gastroenterology Hepatology, il virus dell’B (HBV)332 mila persone in Italia maa 3 su 10 è stata fatta la diagnosi. Nel mondo sono colpite 292 milioni di persone. L’B, causata dal virus HBV, è una malattia che si trasmette facilmente: il virus può essere veicolato da sangue, sperma e liquidi vaginali. Secondo il nuovo studio del gruppo internazionale Polaris Observatory, la prevalenza globale dell’infezione, nel 2016, è intorno al 3,9%, e corrisponde a 292 milioni di persone infettate. Maa meno del 10%, ovvero 29 milioni, e’ stata diagnosticata l’infezione. Coloro che presentano l’infezione in forma acuta, spesso non necessitano di alcun trattamento. Se diviene cronica, i pazienti vengono trattati con antivirali, selezionati dall’epatologo. In ...