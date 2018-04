Enna DOMANI | 8 APRILE 2018 | ORE 19 | 00 | TEATRO GARIBALDI INAZIONALE DI OLKTREMARE | DI

Maltempo RavEnna : allerta idrologica fino alla mezzanotte di domani : Dalla mezzanotte di oggi, lunedì 12 marzo, alla mezzanotte di domani, martedì 13 marzo, sarà attiva nel territorio del comune di Ravenna l’allerta meteo numero 42, per criticità idraulica e criticità idrogeologica, emessa dall’Agenzia regionale di protezione civile e da Arpae Emilia Romagna. L’allerta è gialla. L’allerta completa si può consultare sul portale allerta meteo Emilia Romagna (https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/ ) e ...

Maltempo RavEnna : allerta idrogeologica dalla mezzanotte di oggi fino a tutto domani : dalla mezzanotte di oggi alla mezzanotte di domani, martedì 6 febbraio, sarà attiva nel territorio del comune di Ravenna l’allerta meteo numero 13, ‘gialla’, per criticità idrogeologica, emessa dall’Agenzia regionale di protezione civile e da Arpae Emilia Romagna. Il Comune di Ravenna raccomanda di mettere in atto le opportune misure di autoprotezione, fra le quali prestare particolare attenzione allo stato dei corsi ...

Domani 31 gEnnaio Erri De Luca all’Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini : Anno nuovo, nuovi appuntamenti per l’HUB culturale della Regione Lazio Officina Pasolini. Dopo il successo di Storia interattiva della canzone italiana – da Modugno ai... L'Articolo Domani 31 gennaio Erri De Luca all’Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini su Roma Daily News.

Meteo Protezione Civile : il bollettino per domani - Mercoledi' 31 GEnnaio : La giornata di domani vedrà un debole peggioramento del tempo con possibilità di piogge principalmente sulle regioni tirreniche centrali. Ecco il bollettino Meteo della Protezione...

Paolo Fox : l’oroscopo di domani - 31 gEnnaio. Le previsioni : Oroscopo Paolo Fox 31 gennaio 2018: le previsioni di domani Come sarà la situazione di stelle e pianeti nella giornata di domani? Ecco alcune piccole anticipazioni sull’oroscopo di Paolo Fox di mercoledì 31 gennaio 2018 tratte da quelle rese note dall’astrologo sulle pagine del settimanale DiPiùTv uscito la settimana scorsa. I single del segno dei Pesci in questi giorni, dopo una fase di forti divergenze, possono decidere se iniziare ...

Festa del Progetto 360 a Enna - sold out la serata-incontro con I Soldi Spicci di domani : Diretta streaming su Bedda Radio. sold OUT! Ore 22.30, Palazzo Militello: con serata dance con i dj Massmellow, Federico Di Gangi e Jacopo Matraxia. INGRESSO A INVITI A fare rete con il Progetto 360 ...

Le previsioni del tempo per domani - mercoledì 31 gEnnaio : Dove pioverà e dove no, che poi è la cosa che interessa davvero The post Le previsioni del tempo per domani, mercoledì 31 gennaio appeared first on Il Post.

CANONE RAI 2018 - COME NON PAGARE/ Entro domani 31 gEnnaio l’esenzione : istruzioni per chi ha più utenze : CANONE Rai 2018, COME non PAGARE in bolletta la tassa: domanda di esenzione Entro domani 31 gennaio, tutte le altre scadenze e COME inviare la domanda di esenzione(Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 12:10:00 GMT)

Super Luna e Blue Moon : domani 31 gEnnaio : Sono tanti gli eventi che domani si verificheranno in occasione della Super Luna che coincide con l Blue Moon.

Oroscopo domani - Paolo Fox : previsioni del 30 gEnnaio : Oroscopo 30 gennaio di Paolo Fox: le previsioni di domani Aspettando la prossima puntata de I Fatti Vostri, all’interno della quale Paolo Fox svelerà, come ogni giorno, le sue previsioni dell’Oroscopo, sfogliamo le pagine del settimanale DiPiùTv uscito martedì scorso e scopriamo alcune anticipazioni su come saranno le previsioni dell’Oroscopo di domani, martedì 30 gennaio 2018, secondo Paolo Fox (sulla rivista sono disponibili ...

Meteo Protezione Civile : il bollettino per domani - Martedi' 30 GEnnaio : Nella giornata di domani avremo condizioni Meteo ancora generalmente stabili sull'Italia grazie al dominio dell'alta pressione. Ecco il bollettino Meteo della Protezione Civile: Previsioni Meteo...

Le previsioni meteo di domani - martedì 30 gEnnaio : Dove pioverà e dove no, che poi è la cosa che interessa davvero a tutti The post Le previsioni meteo di domani, martedì 30 gennaio appeared first on Il Post.