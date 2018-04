Elon Musk teme un ' dittatore immortale' nato dall' intelligenza artificiale

agi

(Di sabato 7 aprile 2018) Elon Musk ce l'ha (di nuovo) con l'. E usa (di nuovo) toni non certo rassicuranti. Intervistato per un documentario girato da Chris Paine, il fondatore di Tesla ha affermato che “l'può diventare un” dal quale “non sarà possibile scappare”. Se non altro perché, a differenza dei despoti umani, l'AI non invecchia e non va all'altro mondo. Uno sterminio “senza rancore” Non avendo princìpi, non serve (e forse non sarebbe corretto dire) che l'sia “malvagia”. Semplicemente, dice Musk, “se avesse un obiettivo e l'umanità fosse un ostacolo, l'AI la distruggerebbe senza nemmeno pensarci. Senza rancore”, dice Musk. Per l'imprenditore, non si tratta di uno scenario ...