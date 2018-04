Elisa Isoardi Foto | stira una camicia del fidanzato Matteo Salvini e si candida per La

Elisa Isoardi che stira le camicie : "Ecco il mio venerdì sera da leoni" : "Un venerdì sera da leoni". Ieri Elisa Isoardi ha postato sulla propria pagina Facebook tre scatti fotografici che raccontano una serata "qualunque" della sua vita coniugale. Nelle immagini viene "immortalata" alle prese con il ferro da stiro (guarda la gallery). Sull'asse una camicia bianca che tutti i suoi fan danno per scontato essere di Matteo Salvini. "La camicia del Premier? - chiede un follower - in ogni caso vedere persone del mondo ...

Elisa Isoardi madrina della serata di charity alla Nuvola per la Formula E a Roma : Grande fermento e biglietti sold out per la Formula E a Roma. Mentre i lavori di allestimento nel quartiere Eur di Roma sono già partiti in vista della gara di Formula E del 14 aprile. Per il giorno precedente, venerdì 13 aprile, è stata organizzata presso la Nuvola di Fuksas, uno dei punti principali del circuito, la serata di charity, che vedrà come madrina Elisa Isoardi, conduttrice Rai con i riflettori puntati ...

Elisa Isoardi - ecco pregi e difetti di Matteo Salvini : Elisa Isoardi a tutto tondo, tra tv e vita privata, dalle pagine di Leggo. La 35enne conduttrice Rai di Buono a sapersi - A tavola in salute, da tempo ormai fidanzata di Matteo Salvini, ha così risposto a chi ha criticato le sue parole sul dover 'stare nell'ombra', in quanto donna, per poter affiancare il leader leghista. prosegui la letturaElisa Isoardi, ecco pregi e difetti di Matteo Salvini pubblicato su Gossipblog.it 05 aprile 2018 ...

Elisa Isoardi si racconta : «Io e Matteo. Pane - amore e...cacio e pepe» : Se fosse un post su Facebook, come stato d'animo Elisa Isoardi potrebbe scrivere «È felice». Stagione televisiva ricca di soddisfazioni e l'amore più importante...

Elisa Isoardi : 'Io e Matteo. Pane - amore e...cacio e pepe' : Come reagisce a commenti cattivi? 'All'inizio ci rimanevo male poi ho capito che i social sono un mondo in cui non puoi prendere per vero un commento negativo su cento. Se c'è l'insulto si denuncia'. ...

Elisa Isoardi e Matteo Salvini a Ischia/ Video - a pesca dopo la visita alla zona rossa : “Qualche ora di relax” : Matteo Salvini ed Elisa Isoardi sono pronti a vivere al massimo le vacanze di Pasqua ad Ischia in veste di possibile coppia "presidenziale". Lontane le voci di crisi, arrivano le nozze?(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 18:38:00 GMT)

