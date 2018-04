Eleonora Daniele via da Storie Italiane? La risposta a Tv Talk

lanostratv

: Eleonora Daniele non lascerebbe mai #storieitaliane per #lavitaindiretta e fa bene uno dei pochi programmi dove Rai… - Gia_Uss90 : Eleonora Daniele non lascerebbe mai #storieitaliane per #lavitaindiretta e fa bene uno dei pochi programmi dove Rai… - coachelloo : Non ti puoi assentare un attimo che Eleonora Daniele si occupa di “giornalismo televisivo”. #TvTalk - carmencasablanc : RT @coachelloo: “Ascoltiamo il parere autorevole di Eleonora Daniele” E niente, fa già ridere così. #TvTalk -

(Di sabato 7 aprile 2018)parla del suo futuro in Tv a TvE’ appena andata in onda una nuova puntata di Tv. Tanti gli ospiti invitati oggi in studio da Massimo Bernardini, tra i quali Salvo Sottile, Costantino Della Gherardesca e la popolare conduttrice. Quest’ultima ha parlato delle sue trasmissioni in onda su Rai Uno. E proprio a tal proposito un critico televisivo lì presente in studio le ha chiesto se avesse mai pensato di approdare prima o poi nel pomeriggio di Rai Uno. A quel puntoha asserito di essere già presente in quella collazione con il suo programma di grande successo Sabato Italiano. Allora è intervenuto lo stesso conduttore, spiegando che con tutta probabilità il critico avrebbe voluto chiederle se avesse mai ambito di condurre un programma in quella fascia oraria dal Lunedì al Venerdì. Ovviamente pare ...