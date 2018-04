Einar Ortiz con Salutalo da parte mia convince Paola Turci al serale del 7 aprile video

Einar Ortiz - squadra blu/ Chi è? "Scartato" da Fedez a X Factor che ha conquistato Paola Turci (Amici 2018) : Il cantante Einar Ortiz è uno dei concorrenti di Amici 2018 giunto al Serale, che prende il via questa sera, sabato 7 aprile, alle 21.10 su Canale 5. (Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 06:50:00 GMT)

Einar Ortiz incontra Giusy Ferreri prima del serale : i commenti della docente - tra pubblico e classifica (video) : Einar Ortiz incontra Giusy Ferreri prima del serale di Amici di Maria De Filippi. Einar è stato il primo cantante ad ottenere la maglia verde e il primo concorrente in assoluto ad accedere alla fase successiva del talent show attraverso una sfida interna. Einar Ortiz incontra Giusy Ferreri in sala prove ed ascolta i commenti delle docente di canto che si congratula con lui per la maglia del serale, le fa molto piacere anche se Einar non era ...

Einar Ortiz al serale di Amici di Maria De Filippi 2018 per realizzare un sogno : il video della presentazione : Einar Ortiz al serale di Amici di Maria De Filippi 2018 è il primo concorrente ad accedervi. Non è solo il primo cantante scelto ma anche il primo dei concorrenti ad ottenere la maglia verde in quest'edizione, tra cantanti e ballerini. A pochi giorni dall'avvio della fase serale del talent show, i concorrenti che hanno già superato l'esame di ammissione si raccontano attraverso brevi clip video condivise sui social network di Amici. Einar ...

I primi 2 concorrenti al serale di Amici di Maria De Filippi - un’allieva dopo Einar Ortiz : Sono stati svelati i primi 2 concorrenti al serale di Amici di Maria De Filippi. Si tratta di un cantante e di una ballerina. Nella puntata di sabato 17 marzo, in diretta su Canale 5, Maria De Filippi ha potuto finalmente consegnare a 2 allievi della scuola le prime maglie verdi del serale che inizierà sabato 7 aprile 2018, in diretta su Canale 5 dalle ore 21.20 il sabato. Sono Einar e Lauren i primi concorrenti al serale di Amici di Maria ...

Svelato il primo concorrente al serale di Amici di Maria De Filippi : Einar Ortiz contro Carmen - la sfida : Il primo concorrente al serale di Amici di Maria De Filippi è stato Svelato in diretta su Canale 5 dalla conduttrice Mediaset. Dopo la sfida tra Carmen ed Einar Ortiz è stata assegnala la prima maglia verde: il vincitore della competizione è andato dritto al serale, al via il prossimo 7 aprile. Paola Turci ha chiesto a Carmen ed Einar di andare dinanzi alla commissione per una proposta inedita: una sfida senza eliminazione per poter assegnare ...

Einar Ortiz ad Amici 2018 sopravvalutato - stonato e banale? C’è chi sogna un duetto con Irama : Einar Ortiz ad Amici 2018 ha il primo confronto con i fan del programma che via Twitter commentano ogni puntata del talent show guidato da Maria De Filippi. Einar Ortiz ad Amici 2018 è tra i concorrenti più apprezzati ma c'è anche chi proprio non riesce a vedere il suo talento. Alle prese con i messaggi Twitter sul web, Einar apprende di essere molto seguito e supportato ma di non essere immune agli hater. "Già non ha voce, se togliere ...

Amici 2018 - a Einar Ortiz piace Emma Muscat? : A Einar piace Emma? Ad Amici 2018 il gossip non manca mai. E come potrebbe essere altrimenti: il più delle volte, vengono intessute storie d'amore che non hanno nessun fondamento di verità, ma qualche volta si può fare anche centro... In questo credono tutti coloro che hanno visto una certa complicità (titolo della canzone di Carmen, per restare nell'orbita "Amici") tra Einar Ortiz ed Emma Muscat, che avrebbero stretto un legame molto stretto ...