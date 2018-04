Ecco come la Silicon Valley è diventata uno strumento di controllo

Claudio Bisio a Blogo : "Ecco il mio SNL. Rifarò Italia's Got Talent e anche The Comedians" : Dopo svariate (e disgraziate) edizioni del Saturday Night Live andate in onda anni or sono su Italia 1, il format nato a New York nel lontano 1975 torna nel Bel Paese con un'edizione guidata da Claudio Bisio. Il programma andrà in onda per sei puntate su Tv 8, a partire da sabato 7 aprile alle ore 21. Al fianco del capocomico ci sarà un cast fisso composto da Francesco Arienzo, Alessandro Betti, Mirko Darar, Annagaia Marchioro, Mary ...

Dieta del brodo/ Ecco come dimagrire 6 kg in appena 21 giorni : cosa si mangia? : Dieta del brodo, Ecco come dimagrire ben 6 chilogrammi in appena 21 giorni. Ecco come funziona e cosa si mangia, ma può essere un rischio per il nostro stato di salute? (Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 13:27:00 GMT)

Terrorismo - Ecco come il minorenne istigava alla jihad via Telegram : Un minorenne friulano di origine algerina è stato denunciato a Trieste per la diffusione di messaggi di propaganda all'Isis attraverso Telegram. Il ragazzino, secondo gli investigatori, dimostrava una ...

Tosatti all'Iqos Artime : 'Ecco come trasformo le ferite sociali in arte' : Se la bellezza di Dostoevskij scarseggia, ce la farà questa volta l'arte a salvare il mondo, 'l'arte buona' come la definisce Gian Maria Tosatti, di quella che arriva subito, quella immediatamente percepibile senza spiegazioni, quella che ha portato i bambini di Forcella a trasformare, ...

“Non si vede - ma Ecco come mi trattano all’Isola dei Famosi”. Eva Henger è una furia : racconta tutti i retroscena e non risparmia nessuno. Ma con Alessia Marcuzzi va sul pesante : “Il pubblico deve sapere” : Eva Henger è furiosa. E ha deciso di ‘cantare’, perché il trattamento che sta ricevendo all’Isola dei Famosi non le va proprio giù. Quindi si scaglia contro Alessia Marcuzzi (con cui ha avuto un precedente pesante in diretta), ma ne ha anche per gli opinionisti del reality, Mara Venier e Daniele Bossari. Insomma, l’attrice ungherese che ha sollevato il cosiddetto canna-gate ne ha per tutti. Si sente bullizzata. E ...

Duathlon a Cuneo con 876 giovani in gara : Ecco come si vivono i campionati in città : Tutti ai posti di partenza a Cuneo, che ospita per la prima volta i campionati italiani giovanili di Duathlon, manifestazione sportiva nazionale organizzata dall'Asd Cuneo 1198 Triteam su mandato ...

Cannabis : l'erba di J Ax in vendita - Ecco come fare per comprare Maria Salvador Video : Soltanto pochi giorni fa la notizia del nuovo, ennesimo, investimento milionario di Snoop Dogg [Video] – 25.000.000 di dollari per la precisione – nel settore della #Cannabis, ha scosso i mercati finanziari, segno evidente di come questa neonata industria – che con ogni probabilita' nei prossimi anni continuera' a crescere a dismisura, vista e considerata la domanda – rappresenti ormai un qualcosa di estremamente solido sia dal punto di vista ...

Vuoi un décolleté al top? Ecco come fare : Vuoi un décolleté al top? Ecco come fare Esibire un seno tonico e pieno è il sogno di tutte, ma non è un miraggio. Ecco qualche astuzia per risollevare gli animi… e non solo! Continua a leggere

“Ha sbagliato - Eccome…”. Bettarini contro Stefano De Martino : anche il grande ex si scaglia contro l’inviato dell’Isola - ormai sotto attacco da tutte le parti. Il motivo di quelle parole non certo tenere : Se pensavate che, con l’avvicinarsi del gran finale de L’Isola dei Famosi le polemiche sarebbero finalmente diminuite, sappiate che vi sbagliate di grosso. In particolar modo a proseguire serratissima è quella che ormai può essere considerata una vera e propria guerra in casa Mediaset, con Striscia la Notizia costantemente all’attacco del reality show condotto da Alessia Marcuzzi con ogni mezzo a disposizione. Le ...

Maschere naturali fai da te : Ecco come rivitalizzare la pelle del viso : Durante periodi stressanti rimettersi in sesto è davvero un’impresa difficile; sbalzi termici e alimentazione scorretta possono alterare l’epidermide causando danni al nostro viso. Per ridare un po di vitalità alla pelle è possibile farlo attraverso delle Maschere fai da te con lo zucchero e il miele, che possono essere degli ottimi alleati. Grazie alle loro proprietà benefiche, lo zucchero e il miele riescono a regalare alla pelle ...

Inter - Ecco come sarà la maglia 2018-2019 : spiccano le squame di serpente : Anticipazioni maglia Inter 2018-2019. Siamo ormai vicini alla fine della stagione e manca quindi sempre meno al momento in cui i club e i rispettivi sponsor tecnici ufficializzeranno le divise per l’annata 2018-2019. Il tema catalizza sempre l’Interesse di numerosi appassionati, compreso chi ama collezionare le maglie indipendentemente dai colori del proprio tifo. In attesa […] L'articolo Inter, ecco come sarà la maglia ...

Arriva il dispositivo che legge il pensiero. Ecco come ci riesce : Un dispositivo indossabile che legge i pensieri? Adesso esiste davvero, grazie a due giovani ricercatori dell’MIT Media Lab. Lo scopo è quello di lanciare dei comandi a Google o fare dei calcoli. Un po' come funziona con Siri. La differenza è che con AlterEgo – questo il nome del dispositivo – non c’è bisogno di proferire parola perché – ed è qui la rivoluzione – ...

Amaurys Pérez torna sull’Isola dei Famosi : Ecco come sta il naufrago : Amaurys Pérez torna sull’Isola dei Famosi: il naufrago sta meglio, ma deve rispettare dei limiti Amaurys Pérez torna sull’Isola dei Famosi. Il naufrago aveva momentaneamente abbandonato i suoi compagni per degli accertamenti medici. Infatti, negli ultimi giorni lo sportivo ha accusato dei problemi di salute, che l’hanno costretto a doversi incontrare con un medico. Di […] L'articolo Amaurys Pérez torna sull’Isola ...

Far Cry 5 incontra Resident Evil 7 : Ecco come è stata ricreata la casa dei Baker nel titolo di Ubisoft : Mentre le più recenti notizie su Far Cry 5 ci parlavano delle possibili 5 milioni di copie piazzate dal gioco di Ubisoft in pochissimo tempo, ecco spuntare un curioso video che testimonia cosa può accadere quando giocatori con molta fantasia mettono le mani sull'editor per le mappe.come riporta Videogamer, un giocatore ha pubblicato un video che ci mostra come è stato possibile ricreare la casa dei Baker di Resident Evil 7 all'interno di Far Cry ...