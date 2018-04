agi

: CERCANDO UN'INTESA 'Se il premier fosse, con sei ipotetiche, una figura terza, deve essere un politico, di un gover… - LegaSalvini : CERCANDO UN'INTESA 'Se il premier fosse, con sei ipotetiche, una figura terza, deve essere un politico, di un gover… - giannetti_marco : RT @Agenzia_Italia: E se fosse un premier donna a risolvere il rebus governo? I primi nomi - rossaIII : RT @Agenzia_Italia: E se fosse un premier donna a risolvere il rebus governo? I primi nomi -

(Di sabato 7 aprile 2018) Fase uno: Palazzo Chigi se lo disputano i leader dei partiti che sono andati meglio (entrambi maschi). Fase due: stallo. Fase tre: si cerca un nome che possa essere accolto dalle forze politiche, che non sia troppo legato ad un singolo partito ma con un alto profilo istituzionale. E, qualcuno ha suggerito,. È stato giorni fa il direttore della Stampa, Maurizio Molinari, a dare la linea con un editoriale ripreso da molti siti. Cosa ha scritto Molinari: "Per l’Italia che il 4 marzo si è recata alle urne chiedendo un forte rinnovamento della classe politica è arrivato il momento di avere unaalla guida del. Il risultato del voto non potrebbe essere più evidente perché oltre la metà degli elettori ha votato per partiti anti-establishment ed a prescindere da quale sarà la combinazione di forze che ...