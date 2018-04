E se fosse un premier donna a risolvere il rebus governo? I primi nomi

Di Maio a Milano - Confcommercio lo accoglie come se fosse premier : “Noi ascoltiamo sempre la classe di governo” : “Il premier Luigi Di Maio sarebbe disponibile per il nostro forum del 23 e 24 marzo a Cernobbio?”. Ora 14.20, sede della Confcommercio di Milano. Il capo politico M5s è in riunione con il presidente Carlo Sangalli prima dell’incontro con i giornalisti, fuori dalla porta una funzionaria si avvicina al capannello dei neodeputati M5s Stefano Buffagni e Gianluigi Paragone. Risate. E’ un lapsus: Di Maio non è premier e quel ...