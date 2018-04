E' morto Ignazio Scardina | giornalista della Domenica Sportiva e 90° Minuto

blogo

: Morto il giornalista Rai Ignazio Scardina. I colleghi: «Ucciso da Calciopoli» - Corriere : Morto il giornalista Rai Ignazio Scardina. I colleghi: «Ucciso da Calciopoli» - Gazzetta_it : Lutto nel giornalismo sportivo: è morto #IgnazioScardina - repubblica : E' morto Ignazio Scardina, giornalista della 'Domenica Sportiva' [news aggiornata alle 12:58] -

(Di sabato 7 aprile 2018) Un altro lutto colpisce il mondo del giornalismo e dello sport raccontato in tv. Dopo l'addio di Giorgio Bubba solo qualche giorno fa, oggi a 70 anni (ne avrebbe compiuto 71 il prossimo 3 agosto) è, voce delle storiche trasmissioni Rai Lae 90°e caporedazione calcistica di Rai Sport per 7 anni, dal 2000 al 2006.A dare notiziasua scomparsa ci ha pensato la famiglia con un post pubblicato proprio sul profilo Facebook di: "Per tutti gli amici di. Purtroppo oggi ci ha lasciati. La moglie e i figli" mentre l'account de "La" ha annunciato così l'addio:prosegui la letturaE'e 90°pubblicato su TVBlog.it 07 aprile 2018 14:00.